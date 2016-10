Suche nach deutschen Investoren

Der namibische Botschafter Andreas Guibeb will sich in Hannover, Cuxhaven und Wilhelmshaven mit führenden Personen aus Politik und Wirtschaft treffen. Foto: Namibische Botschaft in Berlin

Windhoek/Berlin (cev) - Namibias Botschafter in Deutschland, Andreas Guibeb, will hochrangige Vertreter der niedersächsischen Wirtschaft und Politik treffen, um deutschen Investoren Namibias als Wirtschaftsstandort näherzubringen. Wie sein Büro Anfang dieser Woche mitteilte, seien heute und morgen Stopps in Hannover, Cuxhaven und Wilhelmshaven geplant. Begleitet wird die Delegation vom Honorarkonsul der Republik Namibia, Burchard Führer.



Der erste Tag in der Landeshauptstadt Hannover sieht Gespräche mit Vertretern der Deutsche Messe AG, der IHK Hannover und der Leibniz Universität sowie mit Bernd Busemann, Präsident des Niedersächsischen Landtages, vor. Außerdem werde sich Botschafter Guibeb zu politischen Gesprächen mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil treffen.



Am zweiten Tag der Reise stehen Cuxhaven und Wilhelmshaven auf dem Programm. Dort werden die namibischen Gäste sich u.a. mit Andreas Bullwinkel, Geschäftsführer der Container Terminal Wilhelmshaven JadeWeserPort-Marketing GmbH & Co. KG, und Mikkel Andersen, Geschäftsführer der EUROGATE Container Terminal Wilhelmshaven GmbH & Co KG, austauschen. Zum Abschluss ist auch ein Gespräch mit dem Geschäftsführer der Salzgitter Bauelemente GmbH, Kai Bohmbach, geplant.