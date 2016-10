Studentenprotest in Südafrika weitet sich aus

Die Studentenproteste in Südafrika dauern an und weiten sich im ganzen Land aus: Auch in Johannesburg, Kapstadt, Port Elizabeth und Bloemfontein demonstrieren die Studierenden ihren Unmut gegen den Vorstoß von Bildungsminister Blade Nzimande, die Studiengebühren um acht Prozent zu erhöhen. Die Universität von Kapstadt (UCT) wurde jetzt erneut von Studenten, die die erhöhten Studiengebühren nicht akzeptieren wollen, belagert. Eine Protestgruppe hatte es geschafft, mehrere Vorlesungen von Studenten, die das Jahr abschließen wollen, zu stören. Tausende Studenten wollen indes weiterhin einen freien Zugang zu Universitäten erhalten. Am Montag verkündeten Studenten auf Twitter, dass wie weiter für freie Bildung kämpfen werden. Foto: dpa