Struggle Kids unterwegs

Windhoek (fis) - Heute Morgen sind die sogenannten Struggle Kids von der Farm bei Brakwater nördlich von Windhoek zur Hauptstadt gezogen. Die Nachrichtenagentur Nampa berichtet von rund 500 Personen, die beim Büro der Vereinten Nationen (UN) in Klein-Windhoek eine Petition abgeben wollen. Laut ersten Berichten von Augenzeugen war es am frühen Morgen friedlich. Die Polizei beobachtet und begleitet die jungen Leute, die bereits in der Vergangenheit mehrfach nach Windhoek marschiert sind, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Die Struggle Kids fordern Unterstützung von der Regierung, u.a. hinsichtlich Arbeitsplätzen.