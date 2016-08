Streit um Überstundengeld beendet

Obergericht bestätigt früheres Urteil zu Gunsten von Fischerei-Inspektoren

Die 175 Fischerei-Inspektoren haben ungeachtet ihrer ungeregelten Arbeitszeiten auch in Zukunft rechtlichen Anspruch auf Überstundengeld, nachdem eine Berufung ihres Arbeitgebers gegen ein entsprechendes Urteil des Obergerichts gescheitert ist.

Von Marc Springer

Windhoek

Das zu Gunsten der Inspektoren ausgefallene Urteil vom 20. April ist nun rechtskräftig, nachdem Richter Nate Ndauendapo einen Antrag auf Berufungserlaubnis der Fisheries Observer Agency abgelehnt hat, die dem Fischereiministerium angegliedert und für die Einhaltung von Fangquoten zuständig ist. Zur Begründung gab er an, der Revisionsantrag habe keine Erfolgsaussicht und sei in höherer Instanz zum Scheitern verurteilt, weil die klare Sachlage keinen Interpretationsspielraum lasse.

Konkret schloss Ndauendapo alle Zweifel darüber aus, dass eine 2009 geschlossene Vereinbarung, wonach die Inspektoren einen Pauschalbetrag als Überstundenzulage erhalten, im Jahre 2013 erloschen sei und für den neuerlichen Disput keine Relevanz mehr habe. Die Fisheries Observer Agency hatte sich auf diese Abmachung in ihrem Argument berufen, wonach die Inspektoren keinen Anspruch auf getrenntes Überstundengeld hätten, weil sie lange Zeit auf See verbringen würden und eine genaue Berechnung der geleisteten Überstunden deshalb unmöglich sei. Die zur Lösung dieses Problems getroffene Abmachung war Ndauendapo zufolge nachweislich auf drei Jahre befristet und eindeutig verstrichen, als der neuerliche Streit um Überstundengeld entstanden sei. Weil die Antragsteller abgesehen von diesem Vertrag keine überzeugende Begründung für ihr Anliegen vorgebracht hätten, habe ihr Berufungsantrag keine Chance und sei eine Neubewertung der Sachlage deshalb hinfällig.

Die Fisheries Observer Agency ist nach der Gewerkschaft für Angestellte des öffentlichen Dienstes (NAPWU) die zweite Instanz, die vergeblich versucht, getrennte Überstundenzahlungen für Fischerei-Inspektoren zu verhindern. Zur Begründung hatten sie angeführt, die Inspektoren könnten nicht für Nachtschichten oder Wochenend-Dienst zusätzlich entschädigt werden, weil sie mehrere Tage ununterbrochen an Bord verbringen würden, dort aber nicht dauerhaft aktiv und während Zeiten des Leerlaufs folglich auch nicht auf Überstundengeld berechtigt seien.

Ungeachtet dessen war Ndauendapo zu dem Ergebnis gekommen, die Bestimmungen des Arbeitsgesetzes würden durch diese Besonderheit nicht außer Kraft gesetzt und die Observer Agency folglich verpflichtet, die Inspektoren für geleistete Überstunden an Wochenenden und Feiertagen getrennt zu entschädigen.