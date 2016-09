Streikdrohung noch akut

Lehrergewerkschaft lässt nun morgen, Dienstag, 6. September, abstimmen

Die Abstimmung unter Lehrern an taatsschulen, ob sie wegen einer Tarifdifferenz zwischen 5% und 8% ihre Schüler in Stich lassen wollen, wurde von ihrer Gewerkschaft NANTU vom Schulanfang des 31. August nunmehr auf morgen, 6. September 2016, verschoben.

Windhoek (hf) - Premierministerin Saara Kuugongelwa-Amadhila hat am vergangenen Donnerstag das aktuelle Tarifangebot mit einer Aufbesserung von 5% erneuert und die Gewerkschafter der NANTU (Namibia National Teachers´ Union) gewarnt, dass streikenden Lehrkräfte fest damit rechnen müssen, dass der Arbeitgeber, die Regierung der Republik, das Gehalt der involvierten Kräfte für die Tage des Ausstands streichen werde. „Die Regierung wird Angestellten, die keinen Dienst verrichten, kein Gehalt zahlen. Das ,No Work, No Pay´-Prinzip trifft auch auf auf alle anderen Bezüge zu wie Wohnungszuschuss, Krankenkasse und Transportzulage.“

Beide Lehrergewerkschaften, NANTU (liiert mit der Regierungspartei) sowie die partei-unabhängige TUN (Teachers´ Union of Namibia) sind sich einig, dass sie eine achtprozentige Gehaltszulage erzwingen und dafür notfalls den staatlichen Schulbetrieb lahmlegen wollen. NANTU hat bei einem vorigen Streik versucht, Lehrkräfte einzuschüchtern und zum Streik zu zwingen, die sich nicht am Ausstand beteiligen wollten. Nach einem vorigen (illegalen) Streik haben NANTU und TUN gegen die administrative Maßnahme mehrfach protestiert, dass streikende Lehrer für ausgefallene Arbeitstage nicht bezahlt wurden.

Das Premiersamt verspricht, dass diejenigen Lehrkräfte entlöhnt werden, die nicht streiken, und verlangt, dass sie an der Ausübung ihrer Pflichten nicht gehindert werden sollen. Dazu stellt Kuugongelwa-Amadhila auch die auf der Hand liegenden Konsequenzen eines Streiks in den Vordergrund: Bildung der Kinder und der Schulbetrieb werden nachteilig berührt sowie Ausfall der Vergütung für Streiktage.

Inzwischen hat die TUN ihre Schwestergewerkschaft angegriffen, dass sie die Abstimmung für oder gegen den Streik verschoben hat. Es handle sich lediglich um eine Verzögerungstaktik der NANTU und der Regierung, um die Lehrer „um ihre Bezüge zu bringen“. NANTU-Generalsekretär Basilius Haingura hat vergangene Woche zum Aufschub der Abstimmung erklärt, dass es aus „technischen Grüden“ geschehen sei.

Die Premierministerin ist in ihrer Erklärung von Donnerstag detailliert in den bisherigen Stand und Anlauf der Tarifverhandlungen mit NANTU eingegangen. Anfang 2015 hatte das Verhandlungsteam der Regierung mit NAPWU (Namibia Public Workers´ Union) und NANTU Tarifverhandlungen für drei Finanzjahre von 2015 bis 2018 begonnen. Die Parteien hatten für 2015/2015 für unterschiedliche Dienstgrade Aufbesserung von 3% bis 6% vereinbart, was zu Mehrausgaben in Höhe von 732 Mio. N$ führte. Für 2016/17 hat die Regierung „trotz ökonomischer Engpässe, verschlimmert durch Dürre und Wassermangel“, wie Kuugongelwa-Amadhala anführt, für unterschiedliche Dienstgrade Gehaltszulagen von zwischen 4% bis 10% bewilligt, was die Gehaltsausgaben um 1,7 Milliarden N$ erhöhen wird. Die von NANTU geforderten 8% für bestimmte Dienstgrade sind darin nicht abgedeckt. Für das nächste Jahr 2017/18 stellt das Premiersamt bereits eine 7%-Erhöhung für alle Dienstgrade in Aussicht.

Zwischen dem 1. April 2011 und dem 1. April 2016 hat die Regierung die Staatsgehälter um 9,6 Milliarden N$ aufgebessert. Damit sind die Staatskosten für Personal von 14 Milliarden N$ auf 24,9 Milliarden N$ pro Jahr gestiege n. 35% der Staatsausgaben entfallen auf Gehälter und Bezüge.

BU

Premierministerin Saara Kuugongelwa-Amadhila ist für das Staatspersonal zuständig. Foto: AZ-Archiv

Arbeit

NANTU, TUN, NAPWU, Gehälter, Lehrer, Streik