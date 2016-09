Streikabstimmung dauert noch bis zum 15. September

Der Unmut über kärgliche Arbeitsbedingungen unter einem Teil der Lehrerschaft hat schon kurz nach Jahresbeginn begonnen, wie eine Gruppe von Schulleitern hier am 5. Februar 2016 vor dem Gewerkschaftsbüro in Oshakati demonstriert. Die Lehrer der Region Khomas können im aktuellen Disput heute noch ihre Stimme abgeben, ob sie für oder gegen einen Streik sind. Foto: AZ-Archiv u. Nampa



Windhoek (hf) - Die Lehrergewerkschaft NANTU (Namibia National Teachers´ Union) führt seit gestern in den Regionen Khomas, Kavango, Kunene, Erongo und Hardap eine Abstimmung durch, ob die Lehrer wegen einer Tarifdifferenz ihre Schulen bestreiken sollen. Laut Auskunft des Bildungsministeriums hat jede Region zwei Tage Zeit, sich an der NANTU-Erhebung zu beteiligen. Die anderen Regionen haben andere Termine zur Abstimmung gewählt, die jedoch bis zum 15. September abgeschlossen sein muss, wonach die Gewerkschaft die Stimmen auszählt. Die Regierung bietet den Lehrern eine Gehaltserhöhung von 5%, NANTU besteht auf 8%, was das Amt der Premierministerin Kuugongelwa-Amadhila schon nachdrücklich abgelehnt hat. Die oppositionelle DTA wird die Lehrer im Falle eines Streiks unterstützen, „nicht wegen der Prozente, sondern um die Würde der Lehrer zu rehabilitieren“, so DTA-Führer McHenry Venaani.

Vor zwei Jahren haben etliche Lehrer während der Prüfungszeit illegal gestreikt. Diesmal ist die Gewerkschaft bemüht, den Streik „nach Regeln“ auszurufen. NANTU hat mobile Wahlurnen auf den Weg geschickt, und Lehrer können ihre Stimme auch beim NANTU-Büro in Katutura abgeben. Foto: AZ-Archiv