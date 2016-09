Streik schnell beendet

Windhoek/Walvis Bay (fis) – Ein heute früh begonnener Ausstand von Mitarbeitern der Schiffswerft Elgin Brwon & Hamer Namibia (EBHN) in Walvis Bay ist nach nur kurzer Zeit beendet worden. Wie das Unternehmen am Mittag mitteilte, hätten die Geschäftsführung des Unternehmens sowie ein Arbeitsnehmerkomitee in einer Gesprächsrunde eine „gemeinsam akzeptierte Lösung“ gefunden. Danach sei der heute früh ausgebrochene Streik, den das Unternehmen als illegal bezeichnet, weil dieser auch nicht mit der Gewerkschaft abgestimmt worden sei, zu Ende gegangen. Zu den Gründen des Ausstandes bzw. der Unzufriedenheit des Personals wurden keine Angaben gemacht. Es liegt nahe, dass dies mit dem kürzlichen Arbeitsplatzabbau zu tun hat; vor wenigen Wochen hatte sich EBHN von 102 Mitarbeitern getrennt, weil infolge des Ölpreis-Absturzes die Auftragslage um rund 50% stark zurückgegangen sei.