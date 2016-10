Straßen bleiben Gefahrenzone

MVA zählt für laufendes Jahr bereits mehr als 500 Todesopfer

Durchschnittlich 60 Verkehrstote im Monat – die mangelnde Straßensicherheit stellt nach wie vor ein prägnantes Problem dieses Landes dar. Mit der Kampagne „Opotuli“ möchte der Verkehrsunfallfonds dagegen ankämpfen und hat am Wochenende auf polizeiliche Alkoholkontrollen gesetzt.

Der Leiter für Verkehrsmanagement der Windhoeker Stadtpolizei, Adam Eiseb, Hauptkommissarin Amelia Gawanas von der namibischen Polizei und Sidney Boois, Leitender Manager für Unfall- und Verletzungsprävention des Verkehrsunfallfonds (v.l.n.r.), stellten gestern die Ergebnisse des ersten Einsatzes im Rahmen der frisch eingeführten Verkehrssicherheitskampagne „Opotuli“ vor, die zur Reduzierung von Verkehrsopfern beitragen soll. Foto: Nina Külbs

Von Nina Külbs, Windhoek



In diesem Jahr habe es bereits über 500 Tote und 5000 Verletzte bei mehr als 3000 Verkehrsunfällen auf den namibischen Straßen gegeben. Mit diesen Zahlen eröffnete Sidney Boois, Leitender Manager für Unfall- und Verletzungsprävention beim Verkehrsunfallfonds (MVA), ein Medientreffen am Freitag, in dem die Verkehrssicherheitskampagne „Opotuli" vorgestellt wurde. Diese landesweite Aktion zur Stärkung der Straßensicherheit sei aufgrund der verheerenden Zahlen im ersten Halbjahr – durchschnittlich 60 Todesopfer im Monat – ausgearbeitet und nun gestartet worden. Geplantes Ende sei April 2017.



Der erste Polizeieinsatz im Rahmen der Kampagne fand am Wochenende statt. Wie bereits am Freitag von Boois und dem Leiter für Verkehrsmanagement der Windhoeker Stadtpolizei, Adam Eiseb, erläutert, stand im Fokus die Kontrolle von Alkohol am Steuer sowie die Überprüfung von Fahrzeugen. Stichprobenartige Tests wurden dabei sowohl in Windhoek, als auch in Rehoboth durchgeführt. „Von Freitagmorgen bis Sonntag, 12 Uhr, haben wir in der Hauptstadt 46 alkoholisierte Fahrer, zwei davon Frauen, festgenommen und deren Fahrzeuge beschlagnahmt", resümierte Eiseb gestern. Außerdem seien elf Personen gefasst worden, gegen die ein unvollstreckter Haftbefehl vorliege sowie einen Fahrer mit einem gefälschten Führerschein. Eiseb betonte, dass die Konfiszierung der Fahrzeuge vor allem dadurch von Wichtigkeit sei, dass in den meisten Fällen der Fahrer nicht der Eigentümer sei und die Autos dadurch besonderen Schutz verdienten.



In Rehoboth seien von 781 auf Alkohol getesteten Fahrern 23 aufgrund eines Wertes über dem gesetzlichen Limit festgenommen worden. Darunter habe sich eine Frau befunden. Insgesamt hätte bei 60 Personen Alkohol nachgewiesen werden können.



Der Grund, warum Windhoek als Ort des ersten Einsatzes im Rahmen der Kampagne gewählt wurde, ist laut Eiseb eindeutig: „Die Hälfte aller Todesopfer und Verletzten kommt durch Unfälle in Windhoek zustande, so wie auch die Hälfte aller Fahrzeuge hier registriert sind." Dabei sei das Ziel, die genannten Zahlen nicht nur bis 2020 zu halbieren, sondern „Windhoek zur sichersten Stadt Afrikas" zu machen.



Grundsätzlich soll Opouli aber in allen Regionen durchgeführt werden. „Die Kontrollen sind keineswegs auf bestimmte Standorte beschränkt", erklärte Boois, der auch auf die Wichtigkeit der Aufklärungsabsicht im Rahmen der Aktion hinwies. „Opotuli bedeutet ,Wir sind hier'' und so möchten wir auch an das Verantwortungsbewusstsein der Straßennutzer appellieren", so der MVA-Mitarbeiter. Im Hinblick auf die Umsetzung der Polizeieinsätze sprach er dabei von „null Toleranz" bei Alkohol am Steuer oder rücksichtslosem Fahren, denn in diesem Jahr habe es bereits 506 Unfälle gegeben, bei denen Alkohol eine Rolle gespielt habe.