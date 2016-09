Stolz auf Superschiff

Windhoek/Kapstadt (fis) – Die Standard Bank ist stolz darauf, das neue Diamant-Forschungs- und Explorationsschiff MV SS Nujoma für das Diamantförderunternehmen Debmarine Namibia mitfinanziert zu haben. Wie das Finanzhaus am Vormittag erklärte, habe man als Partner in dem Geschäft gewirkt, wonach das hochmoderne Schiff für das 150 Millionen US-Dollar angeschafft worden sei. Dies ist nach eigenen Angaben „eines der größten Unternehmensgeschäfte des Jahres 2015“ gewesen und unterstreicht auch die Unterstützung des Bergbausektors durch die Standard Bank. Die MV SS Nujoma ist 113 Meter lang und wurde in einer Werft in Ulsteinvik/Norwegen gebaut. Danach folgte die technische Ausstattung in Kapstadt, die vor der Fertigstellung steht. Im Jahr 2017 soll das Schiff vor Namibias Küste als sechstes Schiff der Debmarine-Flotte seinen Dienst aufnehmen.