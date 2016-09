Stars gelingt Pokal-Revanche

Die African Stars holen sich mit einem 3:0 Erfolg gegen den Tigers FC den Super Cup. Am Samstagnachmittag hatten die Stars nach massigem Start im Hage-Geingob-Stadion mehr vom Spiel und kamen vor mager besetzten Rängen zu einem ungefährdeten Sieg.

Von Olaf Mueller

Windhoek

Den African Stars ist die Revanche gegen den Tigers FC aus dem Vorjahr gelungen. Bereits in der 14. Minute gingen die Stars am Samstagnachmittag im Hage-Geingob-Stadion in Führung. Direkt nach der Pause erhöhten die „Samba Boys“ auf 2:0, bevor Treasure Kauapirura alles klar machte.

In der Saison waren die Sterne gegen die Tigers nicht so erfolgreich. Es gab eine 1:0 Niederlage im Hage Geingob Cup, was der Begegnung zusätzlich Brisanz verlieh. Die Tigers zeigten auch in den ersten Spielminuten, dass sie den Pokal unbedingt verteidigen wollten.

Bei den Tigers waren Llewelyn Stanley, Gustav Isaak und Absalom Iimbondi die auffälligsten Akteure, doch für die Stars machten Panduleni Nekundi, Dennis Ngueza und Treasure Kauapirura den Unterschied. Als Spieler des Tages wurde Stars-Spieler Obrey Amseb.

Immer und immer wieder ging es über die Außenseiten in Richtung Tor des Stars. Nur zählbares kam nicht zustande. Danach fanden die Stars besser ins Spiel und erarbeiteten sich immer mehr Anteile.

In der 14. Minute setzte sich dann Tjiuana Tja-Tjinotjiua über rechts durch und bediente Nekundi, der aus der Mitte einnetzte. Danach übernahmen die Sterne das Spielgeschehen. Die Tigers waren ständig bemüht sich zu befreien, was am besten über die rechte Seite gelang.



1:0 zum Pausentee

Mit 1:0 ging es dann auch in die Pause. Nach der Pause kamen die Samba Boys konzentrierter aus der Kabine und erhöhten in der 50. Minute auf 2:0. Tjetjinda erzielte den Treffer per Kopf. Dieses Ergebnis gab den Sternen noch mehr Sicherheit, da die Tigers öffnen mussten, um das Spiel noch zu drehen.

Die Räume die sich boten nutzten die Stars nur die sich daraus ergebenen Chancen wurden nicht verwertet, was die Tigers im Spiel hielt. Nicky Musambani wurde zur Halbzeit für Katiti Hakuria eingewechselt, später kam noch Alfeus Handura für Marius Kotze und Godwin Jena für Edwin Korukuve.

Bei den Tigers sollten Mapenzi Muwanei und Sakaria Petrus für neue Akzente sorgen, blieben dabei aber glücklos Den Stars gelang dann mit einem der vielzähligen Angriffe Kauapirura noch der Endstand.

Der Sieg des Super Cup bedeutet für die Stars 500000 Namibia-Dollar mehr in der Mannschaftskasse. Den Finalisten waren ja schon 200000 N$ sicher, die werden nun auf das Bankkonto der Tigers überwiesen

Abseits des Spielgeschehens ist immer noch nicht klar, wie es in der nächsten Saison mit der Premier League weitergeht. Nach dem Ausstieg des Hauptsponsors, dem Telekommunikationsunternehmen MTC, ist die Finanzierung eines Ligabetriebs eigentlich ausgeschlossen. Die Führungsriegen des namibischen Fußballverbands halten sich über dieses Thema weiterhin bedeckt.