Starke trifft auch in Berlin

Windhoek/Jena (re) - Der namibische Fußballprofi Manfred Starke hat in der viertklassigen Regionalliga Nordost seine Position an der Spitze der Torschützenliste behauptet. Beim 3:0-Auswärtssieg gegen den Tabellenzweiten Hertha BSC II brachte der 25-Jährige den FC Carl Zeiss Jena am vergangenen Freitag sieben Minuten nach Wiederanpfiff mit seinem sechsten Saisontreffer in Führung. Ein Trio mit fünf Toren ist dem Namibier auf den Fersen. Dazu gehört Sturmpartner Timmy Thiele, der in der Hauptstadt jeweils nach Vorarbeit von Starke per Doppelpack (74./79.) für klare Verhältnisse sorgte. Jena kann nach sieben Spieltagen die Maximalausbeute von 21 Punkten vorweisen. Der Vorsprung des Spitzenreiters ist auf sieben Zähler angewachsen. Weiter geht es für Starke und Co. bereits am heutigen Donnerstag (17 Uhr) auf dem heimischen Ernst-Abbe-Sportfeld gegen den aktuell mit neun Punkten Rückstand an vierter Stelle liegenden FC Energie Cottbus.