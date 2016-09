Starke Bilanz und neuer Name: Gruppe heißt nun Capricorn

Das Unternehmen Bank Windhoek Holdings hat sich jetzt in Capricorn Investment Group umbenannt und sich auch ein neues Logo gegeben. Die offizielle Vorstellung fand am Donnerstagabend in Windhoek mit rund 200 Gästen statt. Mit dabei waren der Geschäftsführende Direktor der Gruppe, Thinus Prinsloo (l.), sowie der Vizevorsitzende Johan Swanepoel (r.) und die neue Chefin der Bank Windhoek, Baronice Hans (M.). Foto: Capricorn Investment Group

Windhoek (cev) – Gleich zwei Gründe, groß zu feiern: Am Donnerstag hat die Finanzgruppe Bank Windhoek Holdings ihre Umfirmierung in die Capricorn Investment Group bekanntgegeben und gleichzeitig eine erneut glänzende Bilanz vorgelegt.



Die gesamten Einnahmen der Firmengruppe sind laut Jahresbericht 2015/16 (Ende: 30. Juni 2016) um knapp 16 Prozent auf über 2,4 Milliarden N$ gestiegen. „Der Gewinn nach Steuern ist um 20,2 Prozent auf 905 Millionen N$ angewachsen, während die Gruppe eine Rendite des durchschnittlichen Eigenkapitals von 22,9 Prozent (2015: 22,4%) realisieren konnte“, heißt es in dem Bericht des Geschäftsführenden Direktors Thinus Prinsloo. Am 10. August wurde eine Dividende von 36 Cent je Stammaktie ausgezahlt, womit die Gesamtausschüttung für das Finanzjahr – zusammen mit der Interimsdividende – bei 66 Cents pro Aktie liegt.



Die Capricorn-Gruppe bzw. ehemalige Bank Windhoek Holdings Limited wurde vor 20 Jahren gegründet, ist seit Juni 2013 am namibischen Aktienmarkt NSX gelistet und gehört zu 55 Prozent dem regionalen Finanzkonzern Capricorn Investment Holdings (CIH). Dieser namibischen Tochtergruppe gehören die folgenden Firmen komplett: Bank Windhoek samt BW Finance, Capricorn Asset Management sowie Capricorn Unit Trust Management, Welwitschia Insurance Brokers und Namib Bou. Außerdem gehören der Gruppe auch 29,5 Prozent der Anteile an Sanlam Namibia Holdings sowie 28 Prozent von Santam Namibia.



Der nachsteuerliche Nettogewinn der Bank Windhoek sei in dem Berichtszeitraum auf knapp 763 Mio. N$ (+16,4%) angewachsen. Der kombinierte Profit nach Steuern der Sparten Asset und Unit Trust Management sei um 19,3 Prozent gestiegen. Auch der Gewinn von Welwitschia-Maklerfirma sowie Namib Bou sei gestiegen und stehe bei 6 Mio. N$ bzw. 8,5 Mio. N$. „Santam und Sanlam haben zusammen 10,7 Prozent des Nettogewinns der Gruppe Capricorn ausgemacht, im Vergleich zu 11,6 Prozent im vergangenen Finanzjahr“, so Prinsloo; Sanlam habe aufgrund von „Leistungsschwächen“ die Erwartungen nicht erfüllen können.