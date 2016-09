Stand der Dämme

Windhoek (dh) • Windhoeker haben es in der vergangenen Woche immer noch nicht geschafft 40 Prozent ihres Wasserverbrauchs, wie von den Stadtvätern verlangt, einzusparen. Sie schafften wieder nur 32 Prozent. NamWater hatte am 23. August dieses Jahres aufgehört Wasser aus dem Omatako-Damm in den Von-Bach-Damm zu pumpen. Von dort wird jedoch weiterhin Wasser aus dem Kanal direkt in die Rohrleitung und Pumpstation geleitet und in den Von-Bach-Damm transferiert. Es wird auch kein Wasser mehr aus dem Swakoppforte-Damm in den Von-Bach-Damm transferiert.



NamWater gab weiterhin bekannt, dass die verschiedenen Stauseen in Namibia am Montag des 12. September 2016 mit 29,6 Prozent ihres Gesamtfassungsvermögens gefüllt waren. Das sind insgesamt 207,216 Millionen Kubikmeter Wasser. Zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr lag der Stand bei 40,9 Prozent (285,826 Mio./m³). Das Gesamtfassungsvermögen des Hardap-Dammes bei Mariental beträgt 294,593 Mio./m³. Dies bedeutet, dass die gesamten derzeitig verfügbaren Wasserreserven aller staatlichen Staudämme den Hardap-Damm bei Mariental nicht einmal annähernd füllen würden. Am Montag lagerten im größten Staudamm Namibias, dem Hardap-Damm, 92,487 Mio./m³ des kostbaren Nass, welches für die Landwirtschaft bei Mariental und den Ort genutzt wird.



Insgesamt fassen die Staudämme im Lande 705,855 Millionen Kubikmeter Wasser. Für die Wasserversorgung Windhoeks stehen in den drei Stauseen derzeit nur noch 13,832 Mio./m³ zur Verfügung die nicht gänzlich genutzt werden können, da ein beachtlicher Rest nicht abgepumpt werden kann. Zudem wird das Wasser aus dem Norden via Kanal und Rohrleitung in den Von-Bach-Damm geleitet und von dort wieder zusammen mit dem Dammwasser abgepumpt. Der aktuelle Stand der einzelnen Dämme und in Klammern der Stand im vorigen Jahr zum gleichen Zeitpunkt:



Swakoppforte-Damm 8,0% (24,5%)

Von-Bach-Damm 18,1% (31,7%)

Omatako-Damm 0,0% (0,0%)



GESAMTMENGE ZENTRAL 8,9% (19,9%)



Friedenau-Damm 27,5% (39,6%)

Goreangab-Damm 100,0% (100,0%)

GESAMTMENGE WINDHOEK 52,9% (60,8%)



GESAMTMENGE ZENTRALE REGION 11,6% (22,4%)



Otjivero-Hauptdamm 37,5% (56,4%)

Otjivero-Schlickdamm 3,2% (12,9%)

Tilda-Viljoen-Damm 27,5% (71,7%)

Daan-Viljoen-Damm 33,8% (67,6%)



GESAMTMENGE GOBABIS 22,9% (40,0%)



Hardap-Damm 31,4% (48,7%)

Naute-Damm 81,2% (85,7%)

Oanob-Damm 30,1% (44,5%)

Dreihuk-Damm 0,0% (0,0%)

Bondels-Damm 0,0% (0.0%)



GESAMTMENGE SÜDEN 39,8% (53,6%)



Olushandja-Damm 30,2% (25,1%)

Omaruru-Delta-Damm 0,0% (0,0%)

Omatjenne-Damm 0,0% (0,0%)