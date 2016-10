Staatsschule in neuem Glanz

Okombahe (nik) – Einen Betrag von 115000 Euro (ca. 1,75 Millionen N$) hat die deutsche Hilfsorganisation Ein Herz für Kinder für Renovierungsarbeiten an der Martin-Luther-Oberschule (MLH) in Okombahe, rund 70 km von Omaruru entfernt, gespendet. Heute lud die Schule Dr. Dieter Poschardt, den Initiator und Koordinator des Projekts, zu einem Dankesfest ein. Teil des vielseitigen Programms war auch ein deutsches Lied, denn die MLH ist landesweit die einzige Staatsschule, an der Deutsch als Fremdsprache (DaF) ein Pflichtfach ist.