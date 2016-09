Spritpreise unverändert

Windhoek (fis) – Die Preise für Benzin und Diesel bleiben im Monat Oktober unverändert. Darauf hat das Energieministerium heute Vormittag in einer schriftlichen Mitteilung hingewiesen. Als Hauptgrund wurde die globale Überproduktion von Öl angegeben. Zwar habe der Rand/Namibia-Dollar gegenüber dem US-Dollar leicht an Wert verloren, aber dies falle für die Preisberechnung des kommenden Monats nicht ins Gewicht. Also kostet der Liter bleifreies Benzin (95 Oktan) weiterhin 10,48 N$ und der Liter Diesel bleibt bei 10,28 N$ (500 ppm) bzw. 10,33 N$ (50 ppm, schwefelarm). Alle Angaben beziehen sich auf die Abgabe in der Hafenstadt Walvis Bay, da in anderen Landesteilen die Spritpreise den Transportwegen angepasst werden.