Sprachwettbewerb: Gewinner fliegen nach Deutschland

Die Gewinner: Auf dem Foto von links nach rechts Corinna Burth vom Goethe-Institut mit Celine Haiketti (Etosha Senior Secondary School), René Tjazerua (Rocky Crest High School), Bertha Tobias (Delta-Oberschule Windhoek), der deutsche Botschafter Christian Schlaga sowie Amy Dollenberg (Delta-Oberschule Windhoek) und Gabriel Hamalwa (Deutsche Höhere Privatschule Windhoek).

Windhoek (ste) - Großzügige Preise in Form von Flügen und Aufenthaltskosten zu einem Wert von 18000 Euro wurden von den Hauptsponsoren zum deutschen Sprachwettbewerb für Fremdsprachige gespendet. Die rege Beteiligung am 29. DaF-Sprachwettbewerb am vergangenen Samstag in Windhoek erfreute den deutschen Botschafter, Christian Schlaga, der ein paar Grußworte an etwa 200 Anwesende richtete und sich für das Interesse an der deutschen Sprache bedankte.



Veranstaltungsleiterin Corinna Burth meinte zur AZ: „Die 105 Wettbewerbsteilnehmer kommen aus dem gesamten Land und an der aktiven Teilnahme und dem Spaß der Kinder lässt sich erkennen, dass diese die Sprache tatsächlich beherrschen. Da lohnt sich die Mühe und es winkt ja auch wirklich ein großzügiger Preis.“ Ähnlich verhielt es sich mit der Resonanz zweier Prüfer, Prof. Marianne Zappen-Thomsen und Hella Eichhoff, welche beide meinten, dass sich gerade Schulen, von denen man es nicht unbedingt erwartet habe, mit gutem Deutsch überzeugten.



Unter dem Motto „Mit der deutschen Sprache nach Deutschland!“ fand dieser Wettbewerb zur Förderung des Fachs Deutsch als Fremdsprache (DaF) diesmal in der Aula der Windhoek High School statt. Im Hof waren einige Vergnügungsstände aufgebaut, so dass die Schüler nicht ausschließlich mit den Prüfungen beschäftigt waren.