Sprachfest in Otjiwarongo mit AZ-Losverkauf

Bei den Proben am gestrigen Dienstag war der Saal noch leer, heute dürfte er gut gefüllt sein. Beim Tag der deutschen Sprache gibt es den ganzen Tag lang ein abwechslungsreiches Programm. Foto: Frank Steffen

Windhoek/Otjiwarongo (fis) - Unter dem Motto „Deutsch verbindet“ findet am heutigen Mittwoch auf dem Gelände der Otjiwarongo Secondary School der Tag der deutschen Sprache statt. Diese Premiere beginnt um 9 Uhr und wird von der genannten Schule in Zusammenarbeit mit der deutschen Botschaft und dem Goethe-Institut ausgerichtet.



Den ganzen Tag über gibt es Aktivitäten, Spiele und Kultur für alle Altersklassen rund um die deutsche Sprache. Kindergärten bieten Singspiele an, der deutsche Botschafter liest Grundschülern Geschichten vor, es gibt Filmvorführungen und Fußball, eine Tombola, Schach und Vieles mehr. Eine interessante Show mit Modenschau, Liedern, Comedy und Tanz soll den Besuchern das nahe bringen, was so typisch Deutsch ist. Mit dem Aktionstag sollen die Schulfächer Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Muttersprache in den öffentlichen Fokus gerückt und Interesse für das Fach Deutsch an Schulen der Otjozondjupa-Region geweckt werden. Den Abschluss bildet ein Auftritt der deutschen Hip-Hop-Band Mine und Edgar Wasser.



Auch die Allgemeine Zeitung wird vor Ort sein und durch Frank Steffen repräsentiert. Dieser hat nicht nur tolle Preise zum Verlosen und Verschenken für Kinder im Gepäck, sondern wird auch Lose der AZ-Jubiläumslosaktion anlässlich des 100. Geburtstages von Namibias ältester Tageszeitung verkaufen (50 N$ pro Stück). Bei der Losaktion gibt es 100 Preise im Gesamtwert von mehr als 80000 N$ zu gewinnen. Die Ziehung der Gewinner ist am 26. Oktober. Der gesamte Erlös aus dem Losverkauf kommt Bildungsprojekten mit deutschsprachigem Ansatz zugute. Dafür sind in den vergangenen Wochen bereits verschiedene Anträge mit Projektbeschreibungen eingegangen; auch aus Otjiwarongo, wo die Privatschule (PSO) Anfang 2017 eine Vorschule einrichten will und dafür um Unterstützung bittet.