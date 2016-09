Sportministerium im öffentlichen Fokus

Nationalspieler klagen über nicht gezahlte Spesen und Saläre der Regierung

AFRICA’S BEST: Liverpool's Senegalese striker Sadio Mane runs with the ball during an English Premier League match. Photo: NAMPA/AP

Sportministerium im öffentlichen FokusNationalspieler klagen über nicht gezahlte Spesen und Saläre der RegierungEin erneuter Eklat durchquert die Medienlandschaft Namibias. Nach den Paralympioniken, haben jetzt auch die Fußball-Nationalspieler damit gedroht, bei weiteren Einsätzen im Nationaldress nicht anzutreten. Einmal mehr wurden versprochene Boni und Entlohnungen nicht gezahlt. Von Olaf Mueller, Windhoek. Eine Woche nach dem peinlichen Eklat mit den Paralympioniken, glänzt die namibische Sportwelt mit der nächsten hochwertigen Szenerie. Inspiriert von dem „Streik“ der Athleten, die aufgrund noch ausstehender Entlohnungen nicht nach Rio zu den olympischen Spielen reisen wollten, tat es nun die Fußball-Nationalmannschaft den Sportkollegen gleich.Dazu aufgerufen hatte der Namibische Fußball Verband (NFA) selbst. In einem Telefongespräch mit dem Ministerium für Sport, forderten die NFA-Funktionäre die zuständigen funktionalen Verbindungspersonen auf, unverzüglich den Spielern zu erklären, wo die abgemachten Saläre und Spesen für die internationalen Einsätze blieben.Immer wieder musste der Verband den Spielern mitteilen, dass die Gelder vom Ministerium noch nicht eingegangen waren. Bereits am späten Mittwochnachmittag hatte der Generalsekretär der NVA, Barry Rukoro, laut eigener Aussage alle Hände voll zu tun, die Spieler zu motivieren, doch noch die bevorstehende Reise in den Senegal anzutreten.Das Team der Brave Warriors muss am Samstag in Senegals Hauptstadt Dakar in der Qualifikations-Runde für den Confederation Cup 2017 des afrikanischen Fußball (CAF) spielen. Zwar kann sich das Team von Trainer Riccardo Mannetti nicht mehr qualifizieren (AZ berichtete), dennoch muss die Mannschaft die ausstehenden Spiele noch absolvieren.Die Ausstände des Ministeriums seien laut Rukoro immens. Deshalb hatten sich einige Spieler dazu entschlossen, nicht zum Qualifikationsspiel anzureisen. Der Generalsekretär riet den Spielern, sich dennoch in dieser prekären Situation professionell zu Verhalten und am Samstag anzutreten.Offensichtlich hatte der Funktionär mit seinen Bemühungen Erfolg, so dass Mannetti auf den ausgewählten Kader zurückgreifen kann.