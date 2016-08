Sportlich in den Frühling kommen

Auf in den Frühling: Am Avis Damm geht es sportlich in den Frühlingsanfang. Foto: Olaf Mueller/Archiv

Windhoek (omu) • Der Avis Damm wird am kommenden Wochenende wieder zahlreiche Outdoor-Freunde beherbergen. Dann wird der von dem Finanzhaus Nedbank und dem Radsport-Artikel-Vertreiber Cycletec empfangene Frühling mit zahlreichen Aktivitäten begangen.



Darunter sind Mountainbike-Wettbewerbe, Querfeldeinläufe, ein Duathlon und sogar eine Wanderstrecke für die ganze Familie inklusive Vierbeiner im Angebot. Im letzten Jahr waren über 560 Teilnehmer zu dem Spektakel angemeldet. In diesem Jahr könnten es sogar noch mehr werden, denn Preise im Wert von 70 000 Namibia-Dollar stehen zur Verlosung bereit.



Der Familien-Outdoor-Event findet bereits zum 18. Mal statt. Am 3. September geht es bereits ab 8 Uhr morgens sportlich los, dauert den ganzen Tag an und bietet zusätzlich in tolles Rahmenprogramm. Beim Spring Festival soll vor allem der Sinn für Gesundheit durch Fitness und gute Ernährung geschärft werden. Wer dabei noch einen der Preise abgreifen kann, gewinnt gleich doppelt.