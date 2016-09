Spitzkoppe zieht Ausdauersportler an

The Rock: Mehr Starter als je zuvor – OTB setzt auf kontrolliertes Wachstum

Cheforganisatorin Yvonne Brinkmann (hinten r.) wurde bei der Zeitmessung von einem starken Team unterstützt: Luke Brinkmann, Lea Feist, Deborah Peters und Shane van Zyl (vorne v.l.n.r.) sowie Leo Metz (hinten l.). Fotos: Florian Gontek Die Temperaturen an der Spitzkoppe stiegen im Laufe des Vormittags stetig an. Sprinkleranlagen sorgten für eine willkommene Abkühlung. Pünktlich um 8 Uhr begann der beliebte Neun-Kilometer-Lauf. Insgesamt 229 Teilnehmer absolvierten diese Strecke. Foto: Robby Echelmeyer

Von Robby Echelmeyer, Spitzkoppe



Das Ausdauersportevent „The Rock" ging am 10. September zum neunten Mal an der Spitzkoppe zwischen Usakos und Swakopmund über die Bühne. Der seit 2010 als Veranstalter fungierende Sportartikelhändler OTB lockte 624 Starter – mehr als je zuvor – zu dem markant geformten Inselberg, der seine Umgebung in der Namib-Wüste um rund 700 Meter überragt. Zum Programm gehörten Radrennen über 25, 33 und 70 Kilometer sowie ein Neun-Kilometer-Lauf und ein Halbmarathon. Es gab 36 verschiedene Kategorien. Bei der von den Familien Wassenaar und Munting initiierten und vom Lauf-Club Windhoek Harriers durchgeführten Premiere im Jahr 2008 waren gerade mal 95 Sportler in fünf Wertungsklassen angetreten. Die Teilnehmerzahl aus dem Vorjahr (477) wurde um 30,82 Prozent erhöht.



Als erste begaben sich um 6.30 Uhr die Geherinnen und Geher auf die knapp 21 Kilometer lange Halbmarathonstrecke. Die Titel sicherten sich Wilbard Ithikwa (2:35:44 Stunden) bei den Herren und Rakela Akukothela (2:55:52) bei den Frauen.



Deutlich schneller unterwegs waren naturgemäß die Läuferinnen und Läufer, die ihre Rennen eine halbe Stunde später begannen. Erich Goeieman benötigte 1:13:36 Stunden, um sich nach 2009, 2010 und 2014 zum bereits vierten Mal in die Herren-Siegerliste einzutragen. Sein 2011 bis 2013 und 2015 erfolgreicher Dauerrivale Pinehas Embashu (1:14:27) verpasste indes den fünften Titel. Als bester unter den 40- bis 49-Jährigen musste er sich mit Gesamtrang zwei begnügen. Auch bei den Damen stand am Ende ein bekanntes Gesicht ganz oben auf dem Podest: Ottilie Aimwata (1:36:57) jubelte nach 2010 und 2015 zum dritten Mal an der Spitzkoppe.

Der zum vierten Mal in diesem malerischen Gebiet der Erongo-Region ausgetragene Wettbewerb über neun Kilometer wurde wie erwartet von Albertinus Goeieman dominiert. In 34:49 Minuten lief er nach 2013 und 2014 auch bei seinem dritten Auftritt in einer Klasse für sich. Jeff Fitzgerald, der bei seinem Premierentriumph im Vorjahr von Goeiemans Abwesenheit profitiert hatte, trat nicht zur Titelverteidigung an. Beim Neun-Kilometer-Lauf der Frauen wurden 133 Teilnehmerinnen verzeichnet – deutlich mehr als in allen anderen Kategorien. Den Sieg trug Zanti Hansen (47:05 Minuten) davon. Ihre Vorgängerinnen Shelikita Ndahambelela (2015), Nora Poel (2014) und Erin Stearns (2013) waren diesmal nicht dabei. Die U16-Champions Divan du Plooy (46:29 Minuten) und Ada Kahl (51:48) deuteten ihr Potenzial an.



Rund um die 1728 Meter über dem Meeresspiegel thronende Spitzkoppe ermittelten neben 373 Läufern auch 251 Radsportler ihre Gewinner. Im Mountainbike-Rennen über 70 Kilometer lieferte mit Ingram Cuff ein Vertreter der Altersklasse 30 bis 39 Jahre die schnellste Zeit ab. In 2:20:08 Stunden verwies der im September 2015 noch knapp um zwei Sekunden vom damaligen Sieger Herbert Peters geschlagene Routinier seinen favorisierten Kontrahenten Raul Costa Seibeb (2:21:45 Stunden) auf den zweiten Rang der Gesamtwertung. Dritter wurde Heino Windisch (2:21:57).



Jeanne Heunis (2:45:48) sorgte dafür, dass auch bei den Damen ein neuer Name in der Siegerliste aufgetaucht ist. Die wie Cuff bei den 30- bis 39-Jährigen geführte Ausdauerspezialistin triumphierte vor Wilmien Chamberlain (2:50:25), die in der Kategorie 40 bis 49 Jahre die Top-Leistung zeigte. Hinter dem erfahrenen Duo reihte sich die 26-jährige Lelani Swart (2:53:31) im Gesamtklassement an dritter Stelle ein.



Auf der 33-km-Strecke gingen die Titel derweil an Kirby Mackintosh (1:33:08) und Anja Schröder (1:38:47). Lonél Smith, die mit dem Mountainbike 2014 auf der Kurzstrecke (33 km) und 2015 über die Langdistanz (68 km) nicht zu schlagen gewesen war, setzte ihre beeindruckende Erfolgsserie auf dem Fatbike fort. Der Wettbewerb auf den Rädern mit den fetten Reifen wurde nach der Herren-Premiere im Vorjahr nun erstmals auch für Frauen angeboten. Nach 25 Kilometern über Stock und Stein hatte Smith (1:28:40) im Ziel einen Vorsprung von 1:24 Minuten auf die zweitplatzierte Nina Holtrup. Bei den Herren siegte erneut Robert Schaaf (1:23:44).



Die zunehmende Beliebtheit von „The Rock" hat dazu geführt, dass OTB bei der Vergabe von Startplätzen etwas auf die Bremse tritt. „Zehn Tage vor dem Event war die Kapazitätsgrenze bereits erreicht", berichtete Yvonne Brinkmann der AZ. Laut der Cheforganisatorin hatten sich knapp 850 Athleten eingeschrieben – rund 200 mehr als ein Jahr zuvor. „Danach gab es noch hunderte von Anfragen, aber wir haben uns für ein kontrolliertes Wachstum entschieden", erklärte Brinkmann. Der Grund: Die Abgelegenheit des Austragungsorts und die daraus resultierenden Herausforderungen in puncto Logistik. „Wir wollen ein Top-Event anbieten. Wenn wir Rekordzahlen jagen, setzen wir die Zufriedenheit der Teilnehmer aufs Spiel, was für uns nicht in Frage kommt", betonte Brinkmann. Daher sei auch vorerst keine weitere Vergrößerung des Starterfeldes geplant. Nächstes Jahr soll das Kontingent auf 800 Einschreibungen begrenzt werden. Zur Feier der zehnten Ausgabe von „The Rock" will OTB an der Spitzkoppe ein ganz besonderes Ereignis auf die Beine stellen.