Spaß und Freude beim Damenabend der DSW

Der Damenabend der Delta-Schule-Windhoek (DSW) fand unter dem Motto „Blumen“ statt. Passend zu diesem Thema waren die rund 80 Gäste gekleidet. Mit dabei waren auch Ursula Rauter, Marianne Seifert, Cordula Rust, Frauke Gongoll und Birgit Mayer (v.l.n.r.). Anke Erdmannsky, Sharon van Rensburg und Carine Binding (v.l.n.r.) kümmerten sich um die Vorbereitung der Begrüßungsgetränke. Fotos: DSW Einer der Höhepunkte des Abends war der Schuhplattler-Tanz, den Almut Steinkopff und Sharon van Rensburg mit den Männern PV Steinkopff, Gunnar von Dewitz, Ralf Gongoll (vorne v.l.n.r.) und Helmut Stolze, Immo Wolf sowie Kai Grossmann (hinten, v.l.n.r.) einstudiert hatten. Und noch eine besondere Augenweide für das weibliche Publikum: Das Männerballett mit Immo Wolf, Kai Grossmann, PV Steinkopf, Ralf Gongoll, Helmut Stolze und Gunnar von Dewitz (v.l.n.r.).

Als Fundraising Event veranstaltete die Delta-Schule-Windhoek (DSW) am 3. September einen Damenabend in der Klaus-Dieter Nipko-Aula. Passend zum Frühlingsanfang war das Thema des Abends „Blumen“ – und genau so waren die ca. 80 Damen gekleidet und die Halle bunt dekoriert. Schon zu Anfang der Veranstaltung herrschte großartige Stimmung, denn der Showmaster JB Scheepers, konnte das Publikum mit seinen lustigen und frechen Ansagen sogleich wunderbar mitreißen.



Die beiden Höhepunkte des Abends waren für das weibliche Publikum das Männerballett und der Schuhplattler-Tanz, die auf viel Begeisterung und Zustimmung stießen.



Ab 21 Uhr durften sich dann auch Männer dem eigentlichen Damenabend anschließen und gemeinsam wurde anständig getanzt und gefeiert. Den Abend konnten nicht nur die Gäste ausgiebig genießen, sondern auch die Schule freute sich über den erzielten Profit – mehr als 37000 Namibia-Dollar kamen zusammen! Allen Gönnern, Sponsoren, Helfern und Beteiligten an dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung. Die Einnahmen dieser Veranstaltung werden für die Aufbesserung der Spielplätze der Schule verwendet.



Marion Wolf