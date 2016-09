Sparziel wieder verfehlt

Windhoek (fis) – Obwohl die Einwohner und Unternehmen von Windhoek in den letzten Wochen rund durchschnittlich 33% des Wasserverbrauchs gespart haben, sind sie unter dem von der Stadtverwaltung vorgegebenen Sparziel von 40% geblieben. Das geht aus der jüngsten Statistik hervor, welche die Stadt Windhoek jetzt herausgegeben hat. Angesichts der fast ausgetrockneten Staudämme in den zentralen Landesteilen muss der Wasserverbrauch weiter drastisch gedrosselt werden, damit die Versorgung gewährleistet werden kann. In der Hauptstadt gilt nach wie vor das Verbrauchslimit von 40 Kubikmeter pro Monat pro Haushalt.