Sippenhaft in Rehoboth

Die Oppositionspartei DTA hat den Nagel auf den Kopf getroffen: „Unschuldige Bürger dürfen nicht für das Versagen einzelner Entscheidungsträger verantwortlich gemacht werden.“

Denn genau das ist in Rehoboth geschehen, als vergangene Woche das staatliche Unternehmen NamWater die gesamte Ortschaft von der Versorgung abgeschnitten hat. Erst als 6,3 der insgesamt 36 Millionen N$ Schulden bezahlt waren, wurde den Einwohnern nach einem Tag ohne Wasser der Hahn wieder aufgedreht. Man muss sich aber vor Augen führen, dass hier tausende Menschen leben und ganze Existenzen von der grundlegenden Versorgung (Wasser, Elektrizität, usw.) abhängig sind. Und ein Großteil dieser Menschen bezahlt ihre Rechnungen, weil sie sich der widerseitigen Abhängigkeit zwischen Lokalverwaltung und Bürger bewusst sind. Gleichzeitig ist die Gemeinde in ­Rehoboth aber ­Entscheidungsträgern in der Stadtverwaltung ausgeliefert, die das nicht verstehen, dafür aber in erster Linie die Verantwortung tragen. Das ist nicht gerecht.

Man könnte argumentieren, dass diejenigen im Stadtrat, die an dem Elend Schuld sind, von den Bürgern des Ortes gewählt wurden und jene damit indirekt für das Versagen ihrer Repräsentanten mitverantwortlich sind. Doch abgesehen davon, dass dieses idealisierte Konzept in einer liberalen Demokratie nicht zutrifft, ist ein Amt mit einer Verantwortung gegenüber dem Bürger verbunden, die schwerer wiegt, als der eventuell denkbare Vorwurf, die Bürger hätten Dilettanten ins Amt gewählt und seien damit an ihrer Misere selbst Schuld. Damit will gesagt sein, der Bürger sollte nie für die Fehltritte von Behörden und ­Politikern büßen müssen.



Clemens von Alten