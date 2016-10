Sieger des Absatzkälber-Wettbewerbs

Weniger Tiere auf insgesamt elf Auktionen angeboten – Auswirkung der Dürre spürbar

Bei dem diesjährigen Absatzkälber-Wettbewerb von Agra ging Familie Grühn als nationaler Sieger hervor. Die Teilnehmer müssen jeweils zwölf Tiere mit einem bestimmten Gewicht zu den Auktionen einschreiben, wo die Tiere in verschiedenen Kategorien und in festgelegten Punkten beurteilt werden.

Die Aufnahme zeigt die Gewinner der jeweiligen Regionen in den verschiedenen Kategorien, die Hauptgewinner, die Sponsoren, Beurteiler und Vertreter von Agra. Am vergangenen Donnerstag wurden in Windhoek bei einem Galadiner die Sieger gekürt. Foto: Agra

Von Dirk Heinrich, Windhoek



Gewinner des diesjährigen nationalen Absatzkälber-Wettbewerbs, der von Agra angeboten wird, sind Heinz und Almut Grühn von Otongovi-Farming im zentralen Teil des Landes. Die regionalen und der nationale Sieger wurden während eines Galadiners am 29.September dieses Jahres in Windhoek bekannt gegeben. Die jeweiligen erfolgreichen Farmer aus der nördlichen, zentralen und südlichen Region des Landes waren in drei verschiedenen Gruppen beurteilt worden. So gab es die Absatzkälber mit dem besten Mastbetriebspotenzial, die Absatzkälber mit dem besten Potenzial für Veldhaltung und jene Absatzkälber mit dem besten Zuchtpotenzial.



Heinz und Almut Grühn siegten mit ihren Tieren in der zentralen Region in der Kategorie bestes Mastbetriebspotenzial, derweil die Farmerin L.M. van Heerden den Preis für die Kategorie bestes Veldpotenzial bekam und Farmerin M. K. Woker-Wilckens die Kategorie für das beste Zuchtmaterial gewann. In der nördlichen Region gingen alle drei Preise an Kuhn´s Farming. In der südlichen Region siegte H. Leeb in der Kategorie Mastbetrieb, A. van der Merwe in der Kategorie Veldpotenzial und der Preis für die Absatzkälber mit dem besten Zuchtpotenzial ging an den Farmbetrieb EMK-Boerdery.



Beurteilt wurden die Absatzkälber die in jeweils Gruppen von zwölf auf elf verschiedenen Versteigerungen angeboten wurden. Die erste Auktion fand der Presseerklärung von Agra am 20. Juli 2016 in Grootfontein statt und die letzte Versteigerung am 23. August dieses Jahres in Nina. Die Absatzkälber mussten ein Idealgewicht von 220 bis 260 Kilogramm haben. Im vergangenen Jahr wurde auf der Absatzkälber-Auktion in Otjiwarongo, so Agra, ein historischer Rekord aufgestellt, als 2453 Absatzkälber unter den Hammer kamen und verkauft wurden. In diesem Jahr konnten in Otjiwarongo wieder die meisten Absatzkälber verkauft werden, aber mit 1227 Tieren war dies weit unter dem Erfolg des Vorjahres. Auf allen Auktionen wurden weitaus weniger Kälber angeboten als es der Fall unter normalen Umständen ist, so Titus Koen von Agra. Grund für die Rekordverkäufe im vergangenen Jahr und die niedrigen Zahlen in diesem Jahr ist die seit zwei Jahren andauernde Dürre.



Die Beurteiler, Dawid Krause und Christo van Zyl von Feedmaster, beachteten die Fruchtbarkeit und Wachstum der Kälber, Produktion von Muskelfleisch und wie die Absatzkälber enthornt worden waren, wie sie mit Brandzeichen markiert waren und ob ein gleichmäßiges Gewicht vorhanden war.



Das Finanzjahr Agra´s endete am 31. Juli dieses Jahres und das Unternehmen hatte in den vergangenen zwölf Monaten 120000 Rinder auf Versteigerungen verkauft. Das Preisgeld für den Wettbewerb belief sich auf 450000 Namibia-Dollar.