Sieben Verdäch­tige gefasst

Windhoek (nik) – In einer Gemeinschaftsaktion konnten die namibische Polizei (NamPol) und die Windhoeker Stadtpolizei vergangene Woche Diebesgut im geschätzten Wert von 250000 bis 300000 N$ sicherstellen. Wie die Stadtpolizei bekanntgab, stammt die geklaute Ware aus einer Filiale des Unternehmens Game. Sie sei am Mittwoch, den 5. Oktober, in mehreren Blechhütten in der Karasburgstraße im Windhoeker Stadtteil Havana gefunden worden. Insgesamt sieben Personen im Alter zwischen 23 und 40 Jahren seien festgenommen worden.