Shaningua erhält Aufschub

Windhoek (ms) • Der wegen Mordes angeklagte Geschäftsmann Rodney Danne Shaningua ist gestern erstmals am Obergericht erschienen, wo sein Prozess auf den 20. Oktober vertagt wurde.

Der von Richter Christie Liebenberg gewährte Aufschub erfolgt auf Begehr des erst vor kurzem verpflichteten Verteidigers Orben Sibeya, der sich mehr Zeit zur Konsultation mit seinem Mandanten erbeten hatte.

Shaningua (43), der sich wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr seit rund einem Jahr in Untersuchungshaft befindet, ist mit zwei Anklagepunkten konfrontiert. Dazu gehört der Vorwurf, dass er in der Nacht zum 8. August 2015 vor dem Nachtklub Jokers in Windhoek den 42-jährigen Finnen Ronni Marco Kristian Uolevi in dessen Geländewagen erschossen hat. Ferner wird ihm Justizbehinderung zur Last gelegt, weil er angeblich das Fahrzeug versteckt und dessen Kennzeichen entfernt hat, mit dem er zuvor den Wagen des Opfers vor dem Nachtklub gerammt haben soll.