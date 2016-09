Seminar zur Stärkung und Förderung der Jugend

Windhoek (nik) – Unter dem Thema „Die Jugend in den Mittelpunkt der Entwicklung stellen“ findet aktuell ein dreitägiges Seminar vom namibischen Jugendrat in Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen und Stiftungen in Windhoek statt.



Anknüpfend an die Resultate der Jugend-Entwicklungskonferenz 2011 sei nun geplant, im Rahmen einer dritten nationalen Jugend-Richtlinie strategische Rahmenbedingungen zu entwickeln, um mehr Förderprogramme für Jugendliche in verschiedenen Sektoren zu implementieren. Hierfür sei ein Zeitraum von sechs Jahren (bis 2021) vorgesehen. Auf dem Programm des Seminars steht laut Programm u.a. die Validierung eines Status-quo-Berichts sowie die Prüfung der dritten nationalen Jugend-Richtlinie. Hierzu werden sowohl hiesige, als auch internationale Experten angekündigt.



Hintergrund des Seminars ist es, die Jugend deutlich mehr als Schlüsselfigur und auch Nutznießer des Entwicklungsprozesses in Namibia zu berücksichtigen. „Jugendliche sind der größte Vermögenswert einer Nation“, heißt es in der Einführung des Programms, wobei gerade Nationen wie Namibia mit einer übermäßig jungen Bevölkerung die Jugend als ausschlaggebenden Faktor zur Stärkung der Demokratie, des Friedens und der Sicherheit berücksichtigen müssten. Dabei wird erwähnt, dass rund 25 Prozent aller Namibier jünger als 15 und weitere 35 Prozent zwischen 16 und 35 Jahre alt seien. Die Jugend sei daher eine Ressource, die großes Potenzial habe. Ziel sei daher, diese Gruppe besser zu unterstützen.