Selbstverständlich Deutsch!

Das ging Schlag auf Schlag: Erst der Deutsch-Sprachwettbewerb des Goethe-Instituts, dann die Karrieremesse der Deutsch-Abteilung von UNAM, danach der Tag der deutschen Sprache und schließlich die Gala von Projekt Lilie. Vier Ereignisse binnen acht Tagen, die sich der deutschen Sprache in Namibia widmen, Leistungen anerkennen und auf Vorteile aufmerksam machen. Deutsch ist gefragt!



„Deutsch verbindet“ hieß das Motto des Tages der deutschen Sprache in Otjiwarongo. Es verbindet, weil man in einer weiteren Sprache (mit anderen Menschen) kommunizieren kann. Es verbindet auch, weil sich Perspektiven für Schule, Studium und Beruf in Namibia und im Ausland erweitern. Zugegeben, Deutsch wird in Namibia durch Muttersprachler immer weniger gesprochen, weil sich deren Zahl seit 1990 halbiert hat. Allerdings lernen heute so viele Namibier wie nie zuvor Deutsch als Fremdsprache, genauer 8600 Kinder und Jugendliche an 55 Schulen. Die Aufwertung des Goethe-Instituts ist auch eine Konsequenz aus steigender Resonanz für Angebote rund um Deutsch. Auch deutsche Namensgebungen, die nicht aus der Kolonialzeit hinübergerettet wurden, sondern aktuellen Bezug haben, z.B. die Swakopmunder Waterfront „Platz am Meer“ (anno 2016) zeigen die Selbstverständlichkeit im Umgang mit dieser Sprache.



Das alles zeigt, dass deutsche Sprache in Namibia ihren festen Platz hat und begehrt ist. Und das alles sollte uns Deutschsprachige wiederum darin bestätigen, unsere Sprache anzuwenden. Mit Selbstbewusstsein und als Angebot für andere, die sie lernen und/oder verfeinern wollen. Wie eine ausgestreckte Hand, die sagen will: Lerne und sprich Deutsch, denn Deutsch verbindet.



Stefan Fischer