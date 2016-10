Selbstgesteckte Ziele behindern

Es ist schon erstaunlich, wie Staatsdiener, die ihr Gehalt aus Steuergeldern beziehen, ungestraft diejenigen in ihrer Arbeit behindern, die dafür sorgen, dass Steuern letztendlich in die Staatskasse fließen. Wie oft ist von allen Bevölkerungsschichten zu hören, dass Anträge nicht bearbeitet werden oder nicht fertig sind, weil die Beamten angeblich zu viel zu tun hätten. Gelangt man dennoch in die abgeriegelten Büros der Staatsdiener, ist es erstaunlich zu beobachten, wie auf den Bildschirmen alles andere als Formulare, Anträge und Statistiken zu sehen sind, sondern Kartenspiele und Filme. Ist der Regierungsangestellte nicht mit seinem Computer beschäftigt, so sitzen zahlreiche am Telefon, nicht etwa um einen Kunden aus der Öffentlichkeit zu dienen, sondern, und dies wird nach einigem Hinhören deutlich, Privatgespräche zu führen.



Das Landwirtschaftsministerium hat zum Ziel gesetzt, dass Namibia selbstversorgend wird. Immer mehr Gemüse und Obst soll im Lande produziert und nicht importiert werden. Neue Bestimmungen wurden eingeführt und natürlich neue Kontrollzentren, damit weitere Personen sich auf ein staatlich garantiertes Gehalt verlassen können. Seit Jahren kämpfen z.B. die Kleinviehproduzenten, dass sie ihre Tiere lebend nach Südafrika ausführen können, wie es einst gang und gäbe war. Irgendwelche Beamten, die nie selbst in der Landwirtschaft tätig waren, haben von Wertschöpfung gehört, ein Vorhaben, das in zahlreichen Fällen vorteilhaft ist, in einigen wenigen jedoch nicht funktioniert. Die Kleinviehindustrie ist ein solcher Fall, aber dies sehen einige Beamte nach zwölf Jahren immer noch nicht ein, und blockieren ungestraft weiterhin eine ganze Industrie.



Dirk Heinrich