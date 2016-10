Sechs Verkehrsopfer am Wochenende

In Windhoek ereignete sich am Samstagmorgen ein Unfall, in dem auch ein Rettungswagen involviert war. Nachdem sich dieser überschlagen hatte, konnte der Wagen mit vereinten Kräften wieder gedreht werden. Foto: Frank Steffen

Windhoek (nik) – Mit sechs Verkehrstoten am Wochenende steigt die aktuelle Jahreszahl auf mehr als 500 (siehe hierzu auch Bericht auf S. 2). Drei Todesopfer hat ein Unglück am Freitag, gegen 18 Uhr, auf der Straße von Oshakati nach Katima Mulilo gefordert, als der Reifen eines Minibusses platzte und den Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren ließ. Laut der namibischen Polizei (NamPol) hätten von den 15 Insassen zwei keine Verletzungen erlitten, während die zwölf Weiteren ins Krankenhaus gebracht worden seien. Wie Polizeisprecherin Kauna Shikwambi bekanntgab, sind dort drei Mitreisende verstorben.



Am Freitag, gegen 22 Uhr, habe sich auf der B2 etwa 25 km westlich von Arandis ebenfalls ein Fahrzeug aufgrund eines geplatzten Reifens überschlagen. Alle sieben Insassen des Mazdas 323 seien mit kleinen bis schweren Verletzungen ins Swakopmunder Krankenhaus gebracht worden, wo der 20-jährige Fahrer, Ghillet Zeuhinos Scholtz, verstorben sei. Am Samstagabend sei zudem ein sambischer Fußgänger von einem Toyota Passo mit ausländischem Kennzeichen beim Überqueren einer Straße in Katima Mulilo erfasst- und tödlich verletzt worden. Beide Fahrer seien laut Polizei ohne Führerschein unterwegs gewesen. Ein weiterer Fußgänger, dessen Identität noch nicht bestätigt ist, ist laut NamPol in Nguma in der Sambesi-Region ebenfalls beim Überqueren der Straße getötet worden. Der Tatverdächtige sei geflohen.



Am Samstagmorgen ist zudem ein Rettungswagen auf der B1 in Höhe des Staatskrankenhauses in Windhoek in einen Verkehrsunfall verwickelt worden, nachdem ein entgegenkommendes Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen war, über den Mittelstreifen auf die Ambulanz zuraste, wodurch der Fahrer des Krankenwagens die Kontrolle verloren habe und der Wagen auf die Seite kippte. Der Fahrer des ersteren Wagens ist laut Polizei geflohen. Der Fahrer und die zwei Insassen des Krankenwagens hätten leichte Verletzungen erlitten.