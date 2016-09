Scorpions wollen Bestmarke zurück

Nach Einstellung des Inline-Marathon-Rekords versuchen sich Hockey-Cracks erneut

Mit einem neuen Versuch wollen sich Namibias Inlinehockey-Spieler den 2013 aufgestellten Rekord des längsten Marathon-Inlinehockey-Spiels wieder zurück holen. Im Februar hatten die Iserlohner IH Samurais diese Marke auf 30 Stunden hochgeschraubt.

Dave Hammond von den Coastal Pirates wieder mit von der Partie, wenn es darum geht in Otjiwarongo gegen die Scorpions 36 Stunden Inlinehockey am Stück zu spielen. Svenja Dedig von den Scorpions will am Wochenende mit ihrem Team und vielen anderen Namibische Inline-Akteuren den Hockey-Marathon brechen. Fotos: Craig Gissing

Von Olaf Mueller, Windhoek/Otjiwarongo



Am kommenden Wochenende geht es nicht nur heiß, sondern auch ausdauernd her, wenn es um einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde geht. Der Inlinehockey-Klub der Scorpions aus Otjiwarongo wird den Versuch wagen, den eigens aufgestellten Rekord zu brechen und eine neue Bestmarke aufzustellen.



Bereits 2013 haben die namibischen Kufen-Cracks das längst gespielte Inlinehockey-Spiel abgehalten. Die Scorpions werden gegen eine Auswahl von Spielern aus den in Namibia ansässigen verschiedenen Vereinen antreten.



Damals wurde der Eintrag in das berühmte Buch noch auf dem alten Hockey-Court der Scorpions gesichert. Von Freitag an geht es auf dem neuen Spielfeld bis zur Einstellung der alten Bestmarke, die dann Sonntag keinen Bestand mehr haben sollte, um den neuen Rekord.



Den ersten Versuch hatten die Inline-Sportler noch unter der sengenden Sonneneinstrahlung ausgetragen. Bei diesem Versuch sind die Bedingungen unter Schatten wesentlich besser einzuschätzen Die Partie endete 2013 nach 27:00:07 Stunden mit 316:291 für die Hausherren.



Viele der Spieler, die beim ersten Versuch dabei waren, werden auch dieses Mal wieder auflaufen.

Erst in diesem Jahr war es gelungen, diesen Rekord einzustellen. Der Iserlohner IH Samurai schraubten vom 13. bis 14. Februar die Marke auf 30 Stunden. Das Team spielte aus gegen die aus der Region stammenden Nordrhein-Westfälischen Klubs Mendener Mambas und die Highlander aus Lüdenscheid.



Daraufhin haben die Namibier beschlossen, sich den Titel zurück zu holen. Bis Februar dieses Jahres hatten bereits viele Vereine rund um die Welt versucht, die Marke zu knacken. Die Hockeyspieler haben nach Abhandlung der Formalitäten der Freigabe durch das Guinness-Weltrekord-Komitee die Freigabe auf den erneuten Versuch erhalten.



Bei dem Spiel werden insgesamt 32 Spieler, verteilt auf zwei Teams, gegen die Scorpions antreten. Dabei bestehen die Teams NIIHA OTB und NIIHA Theo’s Superspar aus den verschiedenen anderen Klubs des beim namibischen Inlinehockey Verband (NIIHA) gemeldeten Klubs.



Die Auflagen für den Rekordversuch sind dabei sehr streng. Sollte eines der teilnehmenden Teams unter die Spielerzahl von acht sinken, ist der Versuch hinfällig. Gespielt wird mit fliegendem Wechsel. Die Statistik des Spiels muss exakt auf die Sekunde genau geführt werden. Darunter fallen sowohl die Tore als auch die Strafen, die die Zeitnehmer und offiziellen Beobachter notieren.



Diese werden in zwei Stundenschichten eingesetzt. Außerdem sind zwei unabhängige Beobachter anwesend. Dazu wird alles visuell aufgenommen. Auf dem Spielfeld kon­trollieren immer zwei Schiedsrichter das Geschehen.



Radio One FM wird den Zuhörern ständig neue Informationen anbieten und mit Musik unterhalten. Nach 36 Stunden Non-Stop haben es die namibischen Sportler dann endlich geschafft, sollte alles nach Plan laufen. Freitagabend fällt der Puck auf das Parkett und, sollte alles klappen, haben die Scorpions am Sonntagmorgen um drei Uhr inklusive der beteiligten Athleten und vielen Helfer allen Grund zu feiern.