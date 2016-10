Schwierige Schuldfrage

Mörder trotz vermeintlicher Umnachtung zur Tatzeit verurteilt

Ein 26-jähriger Angeklagter, der vor drei Jahren seine Mutter im Zustand geistiger Umnachtung mit einer Axt erschlagen hat, ist gestern am Obergericht wegen vorsätzlichen Mordes verurteilt und gleichzeitig für vermindert schuldfähig erklärt worden.

Wurde gestern des vorsätzlichen Mordes verurteilt: Siegfried Uirab.

Von Marc Springer, Windhoek



In seiner Urteilsbegründung kam Richter Christie Liebenberg zu dem Schluss, der Angeklagte Siegfried Uirab habe zur Tatzeit zwar unter dem Einfluss von Marihuana und Alkohol gestanden, sei sich den Folgen seines Handels aber dennoch bewusst gewesen. Ferner hatte er keinen Zweifel daran, dass Uirab in voller Tötungsabsicht gehandelt hat, als er am 21. November 2013 in Otjimbingwe seine Mutter Erika Uiras (64) fünf Mal mit einer Axt auf den Kopf geschlagen und dabei derart schwer verletzt hat, dass sie zwei Tage später im Krankenhaus gestorben ist.



Uirab hatte zu Beginn seines Verfahrens in einer später widerrufenen Klageerwiderung angegeben, er sei rund zwei Monate vor der Tat in psychiatrischer Behandlung gewesen und dabei eine durch Rauschmittel verursachte Psychose bei ihm diagnostiziert worden sei. Diese geistige Beeinträchtigung habe auch zur Tatzeit gewirkt und ihn unzurechnungsfähig gemacht.



Diesen angeblichen Steuerungsverlust erklärte Uirab während seiner Befragung damit, er sei während der Tat von einem Geist besessen und von diesem ferngelenkt worden. Die Dissoziation, die Liebenberg gestern als „bizarr“ beschrieb, sei soweit gegangen, dass „der Angeklagte angab, sein Körper sei von dem Dämonen fremdbestimmt worden und er selbst während der Tat im Prinzip nur Zuschauer gewesen“.



Demnach berief sich der Richter bei der Bewertung der Schuldfähigkeit auf zwei psychiatrische Gutachten, wonach Uirab vor der Tat vermutlich Cannabis und Alkohol konsumiert habe, sich der Rechtswidrigkeit seines Handelns aber dennoch bewusst gewesen sei. Darauf deute unter anderem, dass er nach dem Mord die Flucht ergriffen und die Axt in einem Hühnerstall vergraben habe.



Ferner würden die im Obduktionsbericht protokollierten Verletzungen des Opfers nahelegen, dass er die von ihm vollzogenen Axthiebe mit großer Wucht ausgeführt und dabei die Absicht gehabt habe, die Mutter zu töten. Gleichzeitig jedoch stellte Liebenberg fest, dass es dafür kein klares Motiv gebe und Uirab in der Vergangenheit erwiesener Maßen unter durch Cannabis verursachten Halluzinationen und Wahnvorstellungen gelitten habe.



Obwohl dies zur Tatzeit laut Gutachter vermutlich ebenfalls der Fall gewesen und Uirab folglich vermindert schuldfähig sei, habe er sich dennoch des vorsätzlichen Mordes schuldig gemacht. Hinsichtlich des Angriffs auf seine Schwester Ruth kam Liebenberg hingegen zu dem Ergebnis, dass Uirab in diesem Anklagepunkt keine Tötungsabsicht nachgewiesen worden sei, weshalb er ihn auf Anklage des versuchten Mordes freisprach.