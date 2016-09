„Schwarzes Wochenende“

Jüngste Unfälle kosten dem MVA mehrere Millionen

Windhoek (fis) • Als „eines der schwärzesten Wochenenden in Namibia“ hat der Verkehrsunfallfonds MVA das vergangene Wochenende bezeichnet, weil an drei Tagen bei Verkehrsunfällen landesweit 13 Menschen ums Leben gekommen sind und 70 Persponen verletzt wurden.

In einer schriftlichen Erklärung von Mittwoch sprach der MVA allen Angehörigen, Freunden und Kollegen der Todesopfer sein Beileid aus und ermunterte die Familien, den Fonds hinsichtlich finanzieller Unterstützung zu kontaktieren. So zahle der MVA nicht nur 7000 N$ pro Verstorbenen für die Beerdigung, sondern auch bis zu 100000 N$ für jeden Abhängigen eines Verstorbenen (pro Jahr), wenn es gerechtfertigt ist.

Auch für die 70 Verletzten gebe es finanzille Hilfe, so für medizinische Behandlung (bis zu 1,5 Mio. N$), als Schmerzensgeld (bis zu 100000 N$ je nach Verletzung) und für etwaigen Einkommensausfall (bis zu 100000 N$ pro Jahr); alle Leistungen pro ­Person.