Schule statt Akademie­

Betr.: Richtigstellung zum Beitrag „Militärakademie erhält Lehrbuchspende“ (AZ, 4. Oktober 2016)



Sehr geehrte Redaktion, Namibia hat gegenwärtig keine Militärakademie. Die Namibischen Streitkräfte (NDF) unterhalten in Okahandja eine Militärschule (Military School). Die Absolventen können zukünftig ein „Diplom in Stategic and Security Studies“ erlangen. Die Militärschule ist eine von zwei NDF-Institutionen, die eine 6-monatige militärische Grundausbildung für alle Rekruten, die eine militärische Karriere anstreben, durchführt. Die Militärschule bildet auch alle NDF-Offiziersanwärter aus. Außerdem werden verschiedene Offizierskurse durchgeführt.



Weiterhin betreibt das Verteidigungsministerium (Ministry of Defence) an der Universität von Namibia (UNAM) die Schule für Militärwissenschaften (School of Military Science), die gegenwärtig Teil der Wissenschaftsfakultät ist. An der Schule für Militärwissenschaften gibt es vier Abteilungen: Army, Aeronautical Science, Nautical Science, Strategic & Security Studies. An der Schule für Militärwissenschaften können nur Offiziere studieren. Folgende Abschlüsse sind möglich: Bachelor of Science in Military Science (Honours), Army oder Aeronautical Science (AirForce) oder Nautical Science (Navy). Das Studium dauert vier Jahre. Postgraduate Diplom in Strategic & Security Studies (ein Jahr) und Master in Strategic & Security Studies (zwei Jahre).



Die Schule für Militärwissenschaften soll zukünftig den Status einer Fakultät für Militärwissenschaften und Miltärakademie erlangen.



Prof. Dr. sc. techn. habil. Frank-Michael Adam, Lt. Col. (rtd.), School of Military Science / UNAM; Windhoek