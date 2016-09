Schütze vom Freund des Opfers angegriffen

Windhoek/Swakopmund (dh) – In den Morgenstunden zwischen 1 und 3 Uhr am vergangenen Samstag kam es Polizeisprecherin Kauna Shikwambi zufolge in der Nähe der Peace Garden Bar in dem informellen Wohnviertel DRC in Swakopmund zu einem Streit und tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Plötzlich habe einer der Streitenden eine Pistole hervorgeholt und seinem Kontrahenten einmal in den Nacken und einmal in den Bauch geschossen. Ein Freund des 23-jährigen Opfers habe daraufhin den 32-jährigen Täter angegriffen und konnte diesem während des Handgemenges die Pistole entwenden, so die Hauptinspektorin. Daraufhin sei der Täter geflohen und die Pistole der Polizei übergeben worden. Der Verletzte sei in das Swakopmunder Staatskrankenhaus eingeliefert und später nach Windhoek überführt worden. Der Verdächtige konnte später verhaftet werden und befindet sich unter Polizeibewachung im Staatskrankenhaus in Swakopmund.