Schlettwein lockert Steuerdruck

Regierung zahlt Unternehmer auch ohne Unbedenklichkeitsbescheid

Windhoek (cev) – Was die Geschäftswelt zur Steuertilgung zwingen sollte, hat offenbar zu leeren Kassen kleinerer Unternehmer geführt, woraufhin nun das Finanzamt zurückgerudert ist: „Künftig wird für den Empfang einer Bezahlung (von der Regierung) keine Unbedenklichkeitsbescheinigung mehr verlangt“, heißt es in einer aktuellen Erklärung des Finanzministers Calle Schlettwein. Allerdings muss ein solches Dokument künftig für neue Aufträge vorgelegt werden.



Hintergrund dieser aktuellen Mitteilung ist eine Direktive vom 15. August. Der Finanzminister hatte angeordnet, dass Firmen ein sogenanntes Tax Good Standing Certificate vorweisen müssen, um von der Regierung für ihre Dienstleistungen oder Waren bezahlt zu werden. Dieses Formular bescheinigt, dass der Inhaber nicht im Verzug ist bzw. seine Steuern zahlt. Begründet wurde der Schritt mit „eskalierenden“ Rückständen in der Privatwirtschaft.



„Das Ministerium hat seither die Wirkung der Anordnung überprüft und in der Tat zwar eine verbesserte Steuererhebung festgestellt“, schreibt das Ministerium. „Allerdings hatte die Anweisung ungewollt zur Folge, dass vor allem kleinere Unternehmen Liquiditätsschwierigkeiten hatten.“ Daher habe sich das Ministerium nach eineinhalb Monaten entschieden, zu Beginn Oktober, dass für die Bezahlung ein solches Zertifikat nicht nötig sei. Fallen gelassen werde die Regel aber nicht: „Firmen, die sich für staatliche Aufträge jeglicher Art bewerben, müssen eine Steuer-Unbedenklichkeitserklärung vorweisen“, heißt es.