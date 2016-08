Schüler von der Küste beim Media Camp nahe Windhoek

Auf dem Weg von der Küste nach Midgard machten sie am vergangenen Sonntag in Windhoek halt, wo sie nicht nur das Großraumbüro besichtigten (Foto), in dem die Mitarbeiter der Allgemeinen Zeitung, Republikein und Namibia Sun sowie Windhoek Express untergebracht sind, sondern hatten zudem die Gelegenheit, die meisten Chefredakteure der Zeitungen zu treffen und Fragen zu stellen. Foto: Dirk Heinrich

Insgesamt 57 SchülerInnen von sieben Schulen in Walvis Bay und Swakopmund verweilten vom vergangenen Sonntag bis Mittwoch dieser Woche auf der Midgard Lodge nordöstlich von Windhoek, um mehr über die Medienwelt zu erfahren. Auf dem Programm standen neben Spaß und Braaifleisch für die Mädchen und Jungen der Klassen 8 bis 11 Multimedia, Journalismus, Pressefotografie und Ethik. Die Jugendlichen sind in ihren Schulen journalistisch für die Schulzeitungen zuständig, die von der Mediengruppe Namibia Media Holdings (NMH), der auch die AZ angehört, herausgegeben werden. Was die angehenden Journalisten in der Theorie in der kurzen Zeit lernten, müssen sie noch vor Ort praktisch anwenden. Sie fotografierten bei jeder Gelegenheit und mussten zudem ein Kurzvideo fertigstellen. Die Videos und teilweise die Fotos erforderten eine genaue Planung und die unterschiedlichsten Ideen. Weiterhin musste ein Bericht über das Camp verfasst werden, der in einer Zeitung auf der ersten Seite hätte erscheinen können. Die Organisatoren und Sponsoren waren sich einig, dass auch der Dritte NMH Media Camp erfolgreich war. Auf der Rückreise am Mittwochmittag besuchte die Gruppe noch die Zeitungsdruckerei Newsprint in Windhoek.