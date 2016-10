Schilder ignoriert

Betr.: Welchen Nutzen haben Verkehrsschilder?



Ich stelle mir immer wieder die Frage: Warum werden Verkehrsschilder aufgestellt, wenn sich kein Mensch daran hält? Der Polizei scheint es ja auch egal zu sein, die hält sich selber auch nicht daran.



Als Beispiel dient die B1-Baustelle in Brakwater: Da bekommt man sogar einen Vogel gezeigt, wenn einen die Lkw überholen, vorausgesetzt man hällt sich an die vorgeschriebenen 60 km/h oder sogar 40 km/h. Da ist absolutes Überholverbot mit einer durchgehenden weißen Linie, aber das stört hier keinen Verkehrsteilnehmer. Ich wurde kurz vor der Okapuka-Rivier-Brücke sogar abgedrängt von einem Fahrzeug, das mich überholt hat und nicht sehen konnte, was von vorne kommt. Da ich Passagiere an Bord hatte, war ich sehr damit beschäftigt, nicht die Kontrolle zu verlieren, um wieder heil auf die Straße zu kommen, so konnte ich mir das Kennzeichen nicht merken.



Warum macht die Polizei dort keine Kontrollen, da bekommen sie in zwei Tagen ihren gesammten Weihnachtsbonus zusammen; aber ein einzelnes Polizeifahrzeug hilt da nicht!



Und kann mir mal einer erzählen, ob es überhaubt das Schild „Ende des Überhohlverbotes“ gibt? Ich habe jedenfalls noch keins gesehen. Wer aus einer Nebenstraße kommt und abbiegt, weiß ja nicht, dass Überholverbot besteht; oder ist es da schon wieder aufgehoben?



Habe ich nicht vor nicht so langer Zeit in der AZ gelesen: „Polizei geht gegen Temposünder vor“? Da können sie mal anfangen.



Doug Woelk, Windhoek