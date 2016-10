Salz-Arbeiter fordern Rücktritt

Der Geschäftsführer des Salzwerkes „Walvis Bay Salt Holdings“, Andre Snyman, nahm die Petition seiner Arbeiter entgegen. Sie fordern seinen Rücktritt, sowie den der Personalchefin Britz und des Arbeitsratsvertreters Swartz. Die Arbeiter bezichtigen die drei Personalien unfairer Arbeitspraktiken und undurchsichtiger Arbeitsmethoden in der Abrechnung der Gehälter. Foto: Otis Finck

Windhoek/Walvis Bay (ste) - Die Firma Walvis Bay Salt Holdings (WBSH) hatte letzte Woche eine Petition von 50 ihrer Arbeiter, die von der Minengewerkschaft (MWUN) vertreten werden, empfangen. Die sofortige Entlassung des Geschäftsführers, Andre Snyman, sowie der Personalchefin, Brumilda Britz, und dem Arbeitsrats-Vertreter, Greg Swartz, wurde gefordert. Snyman empfing das Schreiben, in dem man der Firma bis zum 12. Oktober Zeit bewährt, um auf die 29 Beschwerden einzugehen. Der Geschäftsführer erklärte, dass er den Antrag in gutem Glauben entgegennehmen würde und versprach auf die einzelnen Punkte einzugehen. Er wird der Vetternwirtschaft, sowie der Diskriminierung gegen schwarze Arbeiter und der Schikane von Gewerkschaftlern, bezichtigt. Britz sei ihrem Chef hörig und würde den Ekango-Mitarbeitern kontinuierlich Schichten zuschustern, obwohl dies nicht mit dem Arbeitnehmerrat abgesprochen sei. Swartz würde nicht im Interesse der Arbeitnehmer wirken.



Weiterhin wird die Zahlung für Überstunden der Jahre 2008 bis 2015, und volle Einsicht in die Aktien und Dividenden der Arbeiter gefordert. Die Firma habe die Angewohnheit die Management-Gehälter separat von den Gehältern der niederen Arbeiter zu verarbeiten, weswegen eine Transparenz erforderlich sei. Die Finanzberichte werden neuerdings den Arbeitern von Snyman vorenthalten. Diese Diskrepanzen entsprächen auch den Arbeitsbedingungen, welche nicht für alle Arbeiter gleich seien. Arbeiter dienen in Positionen, ohne das ihnen dafür zustehende Gehalt zu empfangen.