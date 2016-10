Rusch führt knapp vor Henle

Zwei Zähler trennen die Konkurrenten - Rowland fehlt ein Punkt

Am kommenden Samstag geht die vom Finanzhaus Bank Windhoek gesponserte Enduro-Meisterschaft in die letzte Runde. Nach sieben Saisonrennen stehen schon einiger Gesamtsieger fest, während die restlichen Klassements sich auf der Farm Döbra entscheiden werden.

Henner Rusch steht kurz vor dem Titelgewinn in der 250-Klasse der Enduro-Meisterschaft. Am kommenden Wochenende auf der Farm Döbra kann Rusch den Sack zumachen und den Kontrahenten Pascal Henle hinter sich lassen. Fotos: Bank Windhoek

Von Arne Putensen, Windhoek



Nach sieben Rennen über knapp acht Monate treten Namibias Enduro-Asse am Samstag zum letzten Mal in dieser Saison gegeneinander an. Auf der Farm Döbra nördlich der Hauptstadt, auf der die Championship bereist beim vergangenen Lauf Station gemacht hatte, werden die letzten Entscheidung fallen. Im Fokus stehen besonders die Offene- und die 200ccm-Klasse. Werden die Routiniers Henner Rusch und Ingo Waldschmidt ihre Titel in dem schwierigen Gelände verteidigen, oder kommt es in Persona der beiden Brüder Pascal und Marcel Henle zu einem Generationswechsel?



In der Offenen-Klasse hat Rusch momentan die Nase vorne. Der KTM-Pilot aus Windhoek führt die Tabelle mit 117 Punkten an, Pascal Henle, der Rusch als einziger Fahrer noch den Rang ablaufen kann, folgt dicht dahinter mit 115 Zählern. Nach Abzug des Streichergebnisses, welches jedem Teilnehmer zusteht, wird der Vorsprung allerdings deutlicher. Demnach bleibt der Vorjahressieger bei 117 Punkten, Henle kommt auf 104. Somit müsste der Nachwuchsfahrer mindestens 13 Zähler mehr als sein Rivale einfahren, um Rusch vom Thron zu stoßen. Anders gesagt: selbst wenn Henle Rang eins belegen sollte, würde Rusch eine Platzierung unter den besten Acht zum Gesamtsieg reichen.



Noch mehr Spannung verspricht die 200ccm-Wertung. Nach Abzug der schlechtesten Saisonleistung kommt Ingo Waldschmidt auf 111 Zähler und weilt damit nur drei Punkte vor seinem schärfsten Verfolger, Marcel Henle. Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Protagonisten im September behielt Marcel die Oberhand über den dreimaligen Rallye-Dakar-Teilnehmer. Beide werden nun hoch motiviert und mit dem Blick auf Sieg ins Rennen gehen. Der drittplatzierte Jörn Greiter kann nicht mehr in den Titelkampf eingreifen.



Jens Rubow geht unterdessen als Favorit bei den Quads der Klasse 3 ins Rennen. Nach fünf Saisonsiegen hat der Spiztenreiter sieben Punkte Vorsprung auf J.L. Opperman. Die kleinste Unachtsamkeit kann hier über den Titel entscheiden. Claire Brendel, die als beste weibliche Fahrerin auf Rang drei liegt, kann den Beiden zwar nicht mehr den Rang ablaufen, aber dennoch stolz über ihre erreichte Tabellenplatzierung in den Lauf gehen. Bei den Quads-Damen reicht Shannan Rowland hingegen nur noch ein Zähler, um den Titel perfekt zu machen.



Weitere sieben Zähler trennen derzeit Sven Schneidenberger (110) und Fank Ahlreip (103) in der Wertungsklasse 5. Titelverteidiger Schneidenberger hatte die ersten vier Läufe nach Belieben dominiert, war dann aber aufgrund einer Verletzung ins Hintertreffen geraten. Mit seinem ersten Platz vor rund vier Wochen an gleicher Stelle meldete sich der Fahrer mit der Renn-Nummer 111 eindrucksvoll zurück. Nun muss er Ahlreip, der sich noch lange nicht geschlagen gegeben hat, noch ein letztes Mal auf Distanz halten.



Auch in der Klasse 7 kann es nur einen Sieger geben. Hier haben sich Gerald Heiser und Jürgen Gladis seit dem Auftaktrennen auf der Farm Omakwara zu Jahresbeginn einen erbitternden Zweikampf geliefert, der nun seinen krönenden Abschluss finden wird. Derzeit ist Heiser an der Spitze (116), Gladis findet sich in der Verfolgerrolle, hat aber nur ein Pünktchen Rückstand auf seinen Erzrivalen.



Kurt Hartung steht indes bereits als Gesamtsieger in der Klasse 10 fest. Lenny Bagwitz, Juan van As, Keanu Weber-Trianus und Daniel Bagwitz machen die restlichen Podiumsplätze unter sich aus. Bei den Youngster der Entwicklungs-Wertung machen Noam Babluki und Adam Johnston den Sieg unter sich aus.