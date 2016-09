Runder Geburtstag

Blue Waters Sports Club feiert 80-Jähriges

Windhoek (omu) • Die letzten Vorbereitungen sind angelaufen, hier und da wird noch gefeilt, und am 30. September und 1. Oktober ist es dann soweit. Die Blue Waters aus Walvis Bay feiern einen runden Geburtstag - den Achtzigsten. Das heißt 80 Jahre Fußball, Tradition, viele Erlebnisse, Geschichten, Höhen und Tiefen. Die Blue Waters gründeten sich bereits 1936 in der Küstenkleinstadt. Am 1. Oktober geht es bereits um 8 Uhr los. Dann ist ein Marsch vom Kuisebmunder Feuerwehrquartier zum Kuisebmund-Stadion geplant. Gefeiert wird bis spät in die Nacht. Die AZ wird zu diesem Geburtstag in nächster Zeit noch ausführlicher berichten.