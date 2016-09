Räumungsbefehl beendet Landraub

Gericht erfüllt Antrag von Hegegebiet - „Invasoren“ ausgewiesen

Windhoek (ms) - Das Obergericht hat 22 Viehhirten einen Räumungsbefehl erteilt, die sich in dem Hegegebiet N#Jagna niedergelassen und dort Teile der dazugehörigen Grund und Bodens eingezäunt hatten.

Sollten die Betroffenen der Aufforderung nicht binnen 60 Tage Folge leisten und mitsamt ihrer Rinder das Gebiet verlassen, wird das kommunale Landgremium in Otjozondjupa bzw. das Ministerium für Ländereien und Neusiedlung durch das Urteil befugt, die Siedler, Rinder und Zäune notfalls gewaltsam zu entfernen.

In einer Reaktion auf das Urteil weist das Zentrum für Rechtsbeistand (LAC) darauf hin, dass es bereits 2013 im Auftrag des Hegegebiets N#Jagna einen entsprechenden Räumungsbefehl beantragt habe, der sich gegen 36 Beklagte gerichtet habe, zu denen unter anderem die traditionelle Stammesbehörde der !Kung, das Ministerium für Umwelt und Tourismus und 32 namentlich geführte Antragsgegner gehören.

In der Stellungnahme weist die Direktorin des LAC , Toni Hancox, ferner darauf hin, das Urteil bestätige die Auffassung des Ministers für Umwelt und Tourismus, Pohamba Shifeta, wonach eine derartige Landnahme von „Invasoren“ in Hegegebieten samt der begleitenden Ausgrenzung dort lebender Bewohner nicht toleriert werden würde. Dies sei Hancox zufolge ein Zeichen dafür, dass sich die Regierung zunehmend dem Schutz verletzbarer Gemeinden in Hegegebieten verpflichtet fühle, die häufig zum Opfer von Landbesetzungen würden.

Obwohl die richterliche Verfügung speziell den Bewohnern in N#Jagna zu Gute komme, würden dadurch gleichzeitig andere Hegegebiete ermächtigt, denen der Zugang zu Weide durch illegale Landnahme verwehrt werde. Ferner bringt die LAC-Direktorin die Hoffnung zum Ausdruck, dass der Räumungsbefehl zügig vollstreckt werden wird und versichert, dass das Zentrum für Rechtsbeistand auch anderen betroffenen Hegegebieten juristisch zur Hilfe kommen werde, die ebenfalls Opfer von Landbesetzungen werden sollten.