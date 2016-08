Rugby-Auswahl kommt unter die Räder

Border Bulldogs siegen mit 61:7 gegen Welwitschias - U19 holt Titel

Die Welwitschias sind am Samstagnachmittag bei den Border Bulldogs unter die Räder gekommen. Für das Team von Trainer John Williams setzte es eine 7:61 (7:42) Klatsche. Die U19 Mannschaft holte indes zu Hause den Turniersieg (42:29) gegen Simbabwe.

Die U19-Auswahl macht es besser als die Senioren, die bei den Border Bulldogs unter die Räder kamen. Mit dem Sieg gegen Simbabwe, sichern sie sich vor heimischer Kulisse den Titel als 2016 Africa Cup Meister. Foto: Andrew Poolman/Republikein

Von Olaf Mueller, Windhoek/East London





Eine bittere Niederlage musste Namibias Rugby-Auswahl am Samstag im Currie Cup einstecken. Die Windhoek Draught Welwitschias waren nach East London gereist um dort gegen die Border Bulldogs anzutreten. Das Team vom Ostkap war den Welwitschias an diesem Samstagnachmittag bei 61:7 eindeutig überlegen Bereits zur Halbzeit lagen die Bulldogs im BMC Stadion mit 42:7 vorn.





Die Bulldogs wollten beweisen wer die Hausherren sind und legten gleich in der ersten Spielminute mit einem Try von Sonwabiso Mqalo los. Masixole Banda, der insgesamt 21 Punkte erzielte, sicherte die Bonuspunkte.





In der sechsten Minute bekamen die Bulldoggen einen Freistoß zugesprochen. Doch Sinovuyo Nyoka entschied sich mit einer schnellen Spieleröffnung die Welwitschias zu überrumpeln und legte das Ei hinter der Mallinie ab.





Auch im weiteren Verlauf des Spiels ging es nur in eine Richtung. Border machte eine Menge Druck und in der 17. Minute gelang es Onke Dubase über außen durchzusetzen. Banda sorgte durch die Bonuspunkte für die 21:0 Führung





Direkt nach wieder Wiederanstoß sicherte Siya Mdaka den Ball und sein Pass auf den Flügelspieler Siphosenkosi Nofemele ebnete den Weg von Der eigenen 10-Meterlinie für einen weiteren Try.





In der 22. Minute erhöhten die Bulldogs auf 35-0. Mqalo nutzte eine Lücke auf der rechten Seite in der Namibischen Deckung um das Ei hinter der Mallinie abzulegen und Banda sorgte für die Bonuspunkte.





Danach ließ der Druck der Bulldogs nach und damit eröffneten sich einige Möglichkeiten für Namibias Rugby-Auswahl. In dieser Phase nutzten die Windhoek Draught Welwitschias eine der Chancen durch Lesley Klim. Eugene Jantjies holte die letzten Punkte für das Team von Trainer John Williams.





Danach zog die Mannschaft vom Ostkap das Tempo wieder an. Makazole Mapimpi legte in seinem 50. Spiel mit dem sechsten Try nach. Mit der 42:7 Führung ging es dann auch in die Kabine.





In Halbzeit zwei machten die Bulldogs weiter wie sie aufgehört hatten. Bereits nach vier Minuten legte der gut aufgelegte Banda das Ei hinter der Mallinie der Williams-Truppe ab. Banda hatte das Spielgerät an der 22-Meter Linie abgefangen und damit war der Weg für ihn frei. Den anschließenden Kick für die Bonuspunkte ließ er aus. Das war der einzige Freistoß den Banda nicht verwertete.





Danach wurde das Spiel ein wenig zerfahren. Die Teams leisteten sich einige Stockfehler aber die Bulldogs nutzten die daraus entstandenen Chancen besser aus. In der 61. und 64. Minute machte Border den Sack mit zwei weiteren Tries zu. Der eingewechselte Oliver Zono sicherte sich das Ei an der eigenen 22-Meterlinie und war auf und davon, bevor Nofemele mit seinem zweiten Try des Tages punktete.

Mit dem Schlusspfiff gab es noch eine Verwarnung für Soso Xakalashe der wegen eines irregulärem Tackle die gelbe Karte sah.

Der kleine Bruder der Welwitschias, die U19 Mannschaft machte es am Samstag im Hage-Geingob-Stadion deutlich besser. Im Finalspiel gegen die Mannschaft aus Simbabwe holten sich die Welwitschias mit dem 42:29 (14:17) den U19-Titel.





Die Gäste hatten zur Pause noch geführt, bevor die Welwitschias in der zweiten Hälfte das Spiel umdrehten. Für die Hausherren waren Alastair Miller, Moranzel Strauss, Adriaan Ludick, Chad Plato, Sam Kuvare und Snyman van der Walt erfolgreich. Cliven Loubser sicherte die Bonuspunkte.