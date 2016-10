Ruacana verstärkt – Aufruf an private Stromerzeuger

Die maximale Leistung des Ruacana-Wasserkraftwerkes wurde von 332 auf 347 Megawatt erhöht. Am Freitag wurden die stärkeren Turbinenlaufräder der Einheiten eins, zwei und drei feierlich in Betrieb genommen. Das Bild zeigt den Eingangstunnel zu der unterirdischen Anlage des staatlichen Elektrizitätsversorgers NamPower nahe der Grenze zu Angola. Foto: Clemens von Alten

Windhoek (Nampa/cev) – Das Wasserkraftwerk des staatlichen Stromversorgers NamPower in Ruacana kann jetzt mehr Energie liefern. Am vergangenen Freitag wurden nahe der Grenze zu Angola die drei ausgetauschten Turbinen-Laufräder feierlich in Betrieb genommen, die die Kapazität des Kraftwerks um 15 auf 347 Megawatt (MW) steigern. Dabei richtete die Regierung einen Appell auch an private Dienstleister, dem Energieengpass in Namibia entgegenzuwirken.



In seiner Ansprache zur Einweihung der neuen Laufräder rief der Staatssekretär des Energieministeriums, Simeon Negumbo, unabhängige Energieproduzenten (Independent Power Producers, IPP) auf, „an Bord zu kommen“ und die „konventionelle“ Energielandschaft zu ergänzen. Zumal der Fünfte Entwicklungsplan (NDP5) im kommenden Jahr das aktuelle politische Rahmenwerk (NDP4) ablösen werde und der Energie als ein Mittel zur Industrialisierung eine absolute Priorität einräume.



Die Verbesserungen am Ruacana-Kraftwerk fallen unter den seit 2012 laufenden kurzfristigen Versorgungsplan (Short Term Critical Supply Programme, STCS), wurden aber bereits fünf Jahre davor in Angriff genommen. Da der ursprüngliche Entwurf der Anlage Platz für eine vierte Turbine bot, wurde 2007 mit der Installation einer solchen Einheit begonnen. Fünf Jahre später wurde eine vierte, stärkere Turbine in Betrieb genommen, die die Maximalkapazität des Kraftwerks von 240 auf 332 MW steigerte (AZ berichtete).



In den darauffolgenden Jahren wurden entsprechende Vorbereitungen getroffen, um die verbliebenen drei Einheiten des Kraftwerkes aufzurüsten. Zum Beispiel: Neben einem Einlassventil für Notfälle im Druckstollen oder dem Ersetzen des hydraulischen Drehreglers wurden die Turbinenlaufräder ersetzt. Insgesamt beläuft sich der Finanzaufwand NamPower zufolge auf 140 Millionen N$, mit dem die Höchstkapazität der gesamten Ruacana-Anlage von 332 auf 347 MW gesteigert wurde.