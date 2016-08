Richtiges Gärtnern lernen

Windhoek (nik) – Richtiges Gärtnern will gelernt sein – Vor allem dann, wenn Wert auf einen biologischen Ansatz gelegt wird und Begebenheiten wie Wasserknappheit die Arbeit erschweren. Für all diejenigen, die sich einen „grünen Daumen“ aneignen wollen, bietet der Experte für biologischen Anbau, Fabian von Hase, nun bereits zum zweiten Mal verschiedene Grundlagenkurse an. „Dabei geht es in allererster Linie um Methoden, die in den Kursen demonstriert und mit der entsprechenden Theorie untermauert werden und durch den Praxisanteil können die Teilnehmer das Erlernte gleich Zuhause anwenden“, so Kursleiter von Hase. Für die interessierten Hobbygärtner, Kleinfarmer oder kommerzielle Farmer geht es damit an vier Terminen im September bis November thematisch um Kompostierung, Bodenbewirtschaftung, Gemüseanbau und Schädlings- und Unkrautbekämpfung.Bereits die erste Serie stieß bei den Teilnehmern auf viel Zuspruch. „Vor allem fanden sie wertvoll, dass eine Namibia-spezifische Herangehensweise vermittelt wurde, mit einem Fokus auf wassersparende Anbaumethoden, lokal angepasste und geeignete Pflanzen und besondere Techniken für unser trockenes Klima“, resümierte Kursleiter von Hase. Die Anwesenden seien dabei aus allen Ecken des Landes wie Otjiwarongo, Oshakati, Swakopmund oder Hochfeld für die Kurse angereist.Zusätzlich soll noch in diesem Jahr ein Einführungskurs in die Permakultur angeboten werden. „Bei der Permakultur handelt es sich um ein Design-System zur nachhaltigen Gestaltung von Gärten, Farmen und Gemeinschaften, das sich am Vorbild der Lösungen der Natur orientiert“, erklärt von Hase, der mit seinen Kursen darauf abzielt, eine verbesserte Praxis im Gartenbau und der Landwirtschaft in diesem Land zu erreichen und sich hierbei auch um eine Verbreitung der Permakultur bemüht.Wer an einem oder mehreren Kursen teilnehmen möchte, kann sich bei Fabian von Hase unter [email protected] oder 081-3971924 anmelden. Die Gebühren für einen Kurs belaufen sich auf 550 N$ (inklusive Kaffee, Tee und Snacks), bei der Teilnahme an allen Einheiten gibt es 20% Rabatt. Die Austragungsorte werden noch bekannt gegeben.Die Kurse:Samstag, 3. September: DIY CompostingSamstag, 24. September: Soil ManagementSamstag, 15. Oktober: Vegetable StarterSamstag, 5. November: Organic Pest and Weed Management