Richter reduziert Rekordstrafe

Windhoek (ms) • Das Oberste Gericht hat die gegen einen verurteilten Triebtäter verhängte Rekordstrafe von 90 Jahren auf 60 Jahren verringert. Zur Begründung gibt Richter Sylvester Mainga in einem von ihm verfassten und seinen Kollegen Petrus Damaseb und Elton Hoff bestätigten Berufungsurteil an, der Wiederholungstäter Ralph Mzuvukile ­Mtshibe (41), sei in den zwei ihm nachgewiesenen Fällen der Vergewaltigung zu Recht mit der geltenden Mindeststrafe von jeweils 45 Jahren belegt worden. Er war bereits wegen sexuellen Missbrauchs vorbestraft. Gleichzeitig jedoch verweist der Richter darauf, dass die beiden aktuellen Fälle der Vergewaltigung beide am 17. Dezember 2005 in Lüderitzbucht verübt worden seien und sich in zeitlich relativ geringem Abstand voneinander ereignet hätten. Demnach sei juristisch angemessen, dass Mtshibe die beiden Haftstrafen von jeweils 45 Jahren parallel zueinander verbüßen darf, aber wegen einer anderen Vergewaltigung steigt die Strafe wieder auf 65 Jahre Freiheitsentzug.