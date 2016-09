Restkarten für Lilie-Gala erhältlich - AZ stiftet Preis

Windhoek (fis) - Am kommenden Samstag (24. September) findet der diesjährige Galaabend von Projekt Lilie in Windhoek satt, bei dem Lehrer für außergewöhnliche Leistungen zur Förderung der deutschen Sprache ausgezeichnet werden.



Wie Uli Gall vom Organisationsteam gestern auf AZ-Nachfrage mitteilte, gebe es noch Restkarten zu kaufen, die zumeist aus zurückgegebenen Tickets nach Absagen stammten. Insgesamt seien rund 300 Karten verkauft worden, sagte sie. Wer Interesse hat, kann sich beim AGDS-Büro im Estorff-Haus in Windhoek melden (Tel. 061-235959). „Wir freuen uns alle auf die Veranstaltung“, sagte Gall.



Seit 2005 werden jedes Jahr im Rahmen des Projekts Lilie verschiedene Lehrkräfte geehrt. Diesmal werden eine Goldene Lilie, zwei Silberne Lilien und eine Weiße Lilie vergeben. In diesem Jahr gibt es aber noch einen weiteren Preis, den die Allgemeine Zeitung anlässlich ihres 100. Geburtstages stiftet. Die AZ-Jubiläumsauszeichnung geht allerdings nicht an eine/n Lehrer/in, sondern an eine/n Heimerzieher/in, wofür das Kuratorium von Projekt Lilie ebenfalls aufgrund eingegangener Nominierungen eine Auswahl getroffen hat.