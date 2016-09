Rentnerin stirbt nach Kollision

Windhoek (fis) - Am Dienstag ist eine Frau in der Windheoker Innenstadt von einem Auto überfahren worden und danach ihren Verletzungen erlegen. Wie Polizeisprecherin Kauna Shikwambi gestern mitteilte, habe sich der Vorfall gegen 11.30 Uhr an der Kreuzung Mandume-Ndemufayo-Avenue/Sam-Nujoma-Drive ereignet: Eine 72-jährige Frau, die als Hiltrut Erika Walter identifiziert wurde, ist laut Polizei beim Überqueren der Straße von einem Fahrzeug erfasst worden und noch an der Unfallstelle verstorben. Der Fahrer, so Shikwambi, habe keine Fahrerflucht begangen und sei von der Polizei befragt worden. Die Untersuchungen dauern an.



Laut dem Verkehrsunfallfonds (MVA Fund) sind Fußgänger an 22% der Verkehrsunfälle im ganzen Land beteiligt. Jeder zweite Unfall mit Fußgängern finde in der Khomas-Region statt.