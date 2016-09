Rentengeld enthält eine Blüte

NamPost sieht keine Schuld bei sich, will Schein jedoch schnell erstatten

Als eine Rentnerin mit ihrem Pensionsgeld bezahlen will, hält sie plötzlich einen gefälschten Schein in der Hand. Das Postamt in Maltahöhe, das die Auszahlung vornahm, weist jede Schuld von sich. Das Personal hat schon mehrfach gefälschte Scheine aus eigener Tasche erstattet.

Die Rentnerin Annelie van der Merwe hat in ihrer Rentenzahlung, die sie vom Postamt in Maltahöhe bekam, einen gefälschten 100 N$-Schein vorgefunden. Fotos: Catherine Sasman Die Fälschung kommt dem Originalschein sehr nahe. Nur die Färbung verläuft mehr ins Lila, der „echte“ Schein ist hingegen eher rosa.

Von Catherine Sasman und Nina Külbs

Windhoek/Maltahöhe

Es war ein Schock für Annelise van der Merwe: Als die Rentnerin im Supermarkt im Windhoeker Einkaufszentrum Maerula Mall ihre Rechnung begleichen wollte, lehnte die Kassiererin den 100 N$-Schein ab, den van der Merwe gerade aus ihrem Geldbündel der Rentenauszahlung gezogen hatte. Es sei eine Fälschung, hieß es.

Die 79-Jährige bezieht ihre Rente in Höhe von 1100 N$ aus Maltahöhe, ihr Sohn hatte das Geld Ende vergangenen Monats dort für sie beim Postamt abgeholt. Tatsächlich entdeckte auch Schwiegersohn Toss du Toit, der sich schließlich mit der Angelegenheit an die Polizei wandte, dass der Schein eine lila Färbung hatte und nicht wie üblich rosa war. Ordentlich einsortiert habe sich die Fälschung in der Mitte des Geldbündels befunden.

Auf Nachfrage der Verlagsgruppe Namibia Media Holdings (NMH) bei NamPost in Maltahöhe erklärte die zuständige Sprecherin Claire Januarie, dass die Mitarbeiter bereits vor diesem Vorfall auf gefälschte 200 N$-Scheine in den Pensionsgeldern gestoßen seien. Das Personal habe den Rentnern dieses Falschgeld sogar aus eigener Tasche erstattet. Die Angelegenheit schien Januarie jedoch unangenehm zu sein; so konnte NMH hören, wie sie bei einem kurzen Telefonat während des Gesprächs sagte, dass nun die Zeitung informiert worden sei. Nach dem Interview habe sie sich zudem laut Du Toit bei ihm gemeldet, um dringend die Rückerstattung des Geldes arrangieren zu wollen. Januarie habe außerdem gefragt, warum die Medien informiert wurden, da sie ja bereits großes Entgegenkommen gezeigt habe, das Rentengeld an Van der Merwes Sohn auszuzahlen und nicht wie üblich direkt an sie.

Die NamPost-Filiale in Maltahöhe bezieht die Rentengelder über die Niederlassung in Mariental, die wiederum das Geld von der örtlichen Standard Bank erhält. Dort hieß es, dass stets ein Vertreter der Post bei der Geldzählung anwesend sei sowie die dazu zuständige Maschine gefälschte Noten erkennen würde. „Es ist also nicht möglich, dass gefälschte Banknoten von uns herausgegeben werden“, erklärte Herta Meyer von der Standard Bank. Und weiter: „Was nach der Ausgabe mit dem Geld passiert, kann ich nicht sagen.“

Wilson Shikoto, Verantwortlicher für Unternehmenskommunikation von NamPost in Maltahöhe, bestätigte die Anwesenheit eines Post-Vertreters bei der Geldzählung. Zudem würden auch sie mit den entsprechenden Maschinen arbeiten. „Bis heute gab es hier keinen Vorfall von Falschgeld“, so Shikoto, der jedoch auch erklärte, dass es bei automatischen Geldeinzahlungen einen Weg gebe, dass gefälschte Geldscheine durchrutschen. „Solche Fälle werden aber minimal sein, da unsere Mitarbeiter auf die Identifizierung von Falschgeld trainiert sind“, erklärte Shikoto.

Er fügte jedoch hinzu, dass wenn überprüft werden könne, dass der gefälschte Schein tatsächlich von der Post ausgezahlt worden sei, Disziplinarschritte gegen die Mitarbeiter ergriffen würden.