Rekordmonat August

Namibia als Reiseland wieder voll im Trend

Windhoek (ws) – Mit einer durchschnittlichen Bettenauslastung in namibischen Unterkünften von 71,7 Prozent, konnte der namibische Gastgewerbeverband (HAN) für den Monat August einen Rekord verzeichnen. Dies sei laut HAN-Geschäftsführerin Gitta Paetzold die höchste Belegungsrate innerhalb der vergangenen zehn Jahre.



Das geht aus den Belegungsberichten hervor, die HAN-Mitglieder an die Dachorganisation weiterleiten. Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist dies ein Zuwachs von über zehn Prozent. Bereits im Juli 2016 stieg die Bettenbelegung auf fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit diesem August scheint die Hochsaison für den Tourismus nicht nur vielversprechend, sondern sogar eine der Besten zu sein.



Die durchschnittliche Belegungsquote für Beherbergungsbetreibe im Hauptreisemonat August betrug in den vergangenen zehn Jahren 59,5 Prozent. Somit lässt sich ein positiver Trend in der Entwicklung des Tourismussektors erkennen.



Diese Zahlen sind laut Paetzold ein deutliches Zeichen für den Erfolg der heimischen Tourismus-Marketing-Kampagne, die die Tourismus-Industrie zusammen mit dem namibischen Tourismusrat (NTB) und dem Ministerium für Umwelt und Tourismus (MET) in den vergangenen Jahren durchgeführt hat. Außerdem hat die effektive Vermarktung von NTB Frankfurt, der namibischen Tourismus-Vertretung in Frankfurt auf europäischen Märkten für zusätzliche Popularität gesorgt.



Namibia steht derzeit ganz oben auf der Liste der weltweit beliebtesten Reiseziele. Das mag zum Teil daran liegen, dass weitere beliebte Ziele wie Nordafrika, Türkei sowie andere Teile des Mittelmeers aufgrund politischer Unruhen für viele europäische Reisende vorerst nicht mehr in Frage kommen.



Daher sei es laut Paetzold wichtig, dass nicht nur genügend Unterkünfte für die Besucher zur Verfügung stehen, sondern auch die Serviceleistungen weiterhin verbessert werden, um Namibias Popularität fortwährend zu steigern.